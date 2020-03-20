«Ливерпуль» продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда» во время паузы

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сегодня, 08:23

«Ливерпуль» продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда», которые работают в дни матчей, несмотря на приостановку сезона в АПЛ .

Работники стадиона получат за шесть недель в общей сложности 750 тысяч фунтов. Из-за паузы в чемпионате Англии перенесены как минимум три домашних встречи «красных». Сообщается, что если сезон в итоге не доиграют, то сотрудники «Энфилда» в любом случае будут получать выплаты. Мерсисайдцам это обойдется в 200-250 тысяч фунтов за каждый матч.

Ранее защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обратился к болельщикам и поддержал всех в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус и футбол