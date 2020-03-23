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«Ничё так». Кокорин прокомментировал свою статистику в «Сочи»

вчера, 00:39

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил свои результаты в сочинском клубе.

«Александр Кокорин провёл за „Сочи“ 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — подписала фото со статистикой игрока пресс-служба «Сочи» в «инстаграме». «Ничё так», — написал в комментариях Кокорин.

Тем временем Кокорин принял участие в челлендже «Оставайся дома».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:24
Всё бы "ничё", но только вот шары эти закатаны: 1шт тульскому Арсу и 2шт карманному оренбургу. С тем же Краснодаром я не заметил от него результата. Рановато он "ничё'кать" начал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:18, ред.
У Сердара Азмуна...ровно такая же статистика...
Только не за 4 матча...а за один...
1 матч...90 мин....3 гола...1 ассист...
ничё так...
beefs
beefs
вчера в 08:06
Ниче так...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:38
Рад за Кокошу, паку позор.
ABir
ABir
вчера в 06:00
Надо посмотреть эту статистику хотя бы за 10 матчей, первые игры похоже соперники его всерьёз не воспринимали
ermak6848
ermak6848
вчера в 05:53
по фене заговорил шурик...
112910415
112910415
вчера в 05:03
ништяк, братан
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 04:54
Интеллектуальный неандерталец)
Ему бы палку в руку сбивать чем-нибудь и копьё из камня бегать за оленем. Ниче так было бы).
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:35
В этом весь Саня))))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 02:56
Спартаку пару забьет тогда норма
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 02:07
Ассист почему-то не засчитаный в fantasy на Soccere.
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