«Ничё так». Кокорин прокомментировал свою статистику в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил свои результаты в сочинском клубе.
«Александр Кокорин провёл за „Сочи“ 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — подписала фото со статистикой игрока пресс-служба «Сочи» в «инстаграме». «Ничё так», — написал в комментариях Кокорин.
Тем временем Кокорин принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Только не за 4 матча...а за один...
1 матч...90 мин....3 гола...1 ассист...
ничё так...
Только не за 4 матча...а за один...
1 матч...90 мин....3 гола...1 ассист...
ничё так...
Ему бы палку в руку сбивать чем-нибудь и копьё из камня бегать за оленем. Ниче так было бы).
Ему бы палку в руку сбивать чем-нибудь и копьё из камня бегать за оленем. Ниче так было бы).