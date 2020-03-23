«Ничё так». Кокорин прокомментировал свою статистику в «Сочи»

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вчера, 00:39

Нападающий «Сочи» оценил свои результаты в сочинском клубе.

«Александр Кокорин провёл за „Сочи“ 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — подписала фото со статистикой игрока пресс-служба «Сочи» в «инстаграме». «Ничё так», — написал в комментариях Кокорин.

Тем временем Кокорин принял участие в челлендже «Оставайся дома».