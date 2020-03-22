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Черчесов: «Если ситуация требует, Тедеско может мне позвонить, как и я ему»

22 марта 2020, 22:50

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, какие отношения у него сложились с другими тренерами клубов чемпионата России.

Мы встречались с Доменико Тедеско один раз: посидели, пообщались. Созваниваемся ли мы в еженедельном режиме? Нет, но если ситуация требует, то он может мне позвонить, как и я ему.

Отношения с другими тренерами? Допустим, с тренером «Оренбурга» я незнаком, да и на сегодняшний день нет причины им звонить. Из «Оренбурга» тоже можно попасть в сборную, мы же вызывали Алексея Сутормина. Он не смог приехать, потому что не ожидал нашего звонка и у него свадьба назначена была. Естественно, свадьбу мы не стали переносить, потому что это жизненный момент, в итоге не стали дергать его.

А так с тренерами клубов, где выступают интересующие нас игроки, мы общаемся.

Ранее Черчесов высказался о ситуации с приостановкой РПЛ

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:44
тут только ментальное общение поможет))))
ABir
ABir
22 марта в 23:21
Ещё можно друг другу смс писать
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