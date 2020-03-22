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Джанаев: «Плохих манер Кокорин не нахватался, интеллигентно разговаривает»

22 марта 2020, 23:52

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев поделился впечатлениями о партнере по команде нападающем Александре Кокорине.

Пришёл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провёл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер он не нахватался, интеллигентно разговаривает.

«Сочи» может бороться за еврокубки в следующем году? Давайте будем последовательны. Теоретически рассуждать мы можем, но практически нам нужно решить задачи, которые перед нами стоят.

Тем временем Кокорин принял участие в челлендже «Оставайся дома».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:08
Для чего нужен этот подхалимаж? Неужели кто-то ждёт, что джанай выложит весь список матов какохи в сеть? Ещё бы сказал, что тот начал слушать Шопена и ходить на балет.
shlomo
shlomo
вчера в 08:07
Будем посмотреть, что будет....
ДСА
ДСА
вчера в 06:06
Это он себя сдерживает.
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 04:13
Научили
Василий 50
Василий 50
вчера в 01:11
Плохих манер не нахватался, а хороших не было.
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