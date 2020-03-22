Черчесов: «Считаю, что матчи Лиги Наций пройдут в срок»

Главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о предстоящих матчах Лиги Наций, а также рассказал, как последние события повлияют на график национальной команды:

Есть сентябрьские матчи, мы знаем своих соперников по Лиге наций. Думаю, что игры пройдут по графику, без нахлеста друг на друга. На самом деле больше проблем будет у клубов, даже если они возобновят турниры после 15 мая, то им все равно будет сложно доиграть чемпионаты. А ведь у многих команд также есть еврокубки. Сложно сказать, как они доиграют сезон. Как вести подготовку к соревнованиям в новом цикле? Придется каждый месяц все отслеживать, будет больше информации.

Есть ли в этом какой-то новый вызов? Такой ситуацией надо воспользоваться. Невозможно сказать, в какой форме будут команды перед Евро. Вот перед этим летом был травмирован Азар, а через год он будет готов. Или какой-нибудь другой игрок будет не готов. Здесь главное смотреть на себя и делать какие-то выводы. Год — это достаточно большой срок для подготовки.