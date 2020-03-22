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Черчесов: «Считаю, что матчи Лиги Наций пройдут в срок»

22 марта 2020, 20:53

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о предстоящих матчах Лиги Наций, а также рассказал, как последние события повлияют на график национальной команды:

Есть сентябрьские матчи, мы знаем своих соперников по Лиге наций. Думаю, что игры пройдут по графику, без нахлеста друг на друга. На самом деле больше проблем будет у клубов, даже если они возобновят турниры после 15 мая, то им все равно будет сложно доиграть чемпионаты. А ведь у многих команд также есть еврокубки. Сложно сказать, как они доиграют сезон. Как вести подготовку к соревнованиям в новом цикле? Придется каждый месяц все отслеживать, будет больше информации.

Есть ли в этом какой-то новый вызов? Такой ситуацией надо воспользоваться. Невозможно сказать, в какой форме будут команды перед Евро. Вот перед этим летом был травмирован Азар, а через год он будет готов. Или какой-нибудь другой игрок будет не готов. Здесь главное смотреть на себя и делать какие-то выводы. Год — это достаточно большой срок для подготовки.

Ранее Черчесов оценил шансы форварда «Сочи» Александра Кокорина вернуться в сборную. 

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:21
наверное, всё будет хорошо
ну, или как-то иначе
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:41
Сейчас утвердительно никто не скажет
beefs
beefs
22 марта в 23:28
Сейчас трудно что то планировать...
VAN ARM
VAN ARM
22 марта в 21:37
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 марта в 21:13
" Такой ситуацией надо воспользоваться". Главный тренер тем самым хочет сказать, что, учитывая неразбериху в футбольном европейском хозяйстве в связи с коронавирусом, у нашей сборной появляются шансы прихлопнуть лучшие команды Европы и удачно выступить на ЧЕ. Ну что тут скажешь ? Интересный человек - наш главный.
VIPded
VIPded
22 марта в 21:11
Нефик и загадывать пока...
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