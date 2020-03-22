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Оздоев: «Надо доиграть РПЛ, чтобы потом не было споров»

22 марта 2020, 21:06

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что ждет возобновления РПЛ после паузы из-за пандемии коронавируса:

Если ситуация нормализуется, его в любом случае надо доигрывать. Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что кто-то занял какую-то позицию в таблице несправедливо. Речь ведь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, местах в еврокубках. Нюансов очень много, поэтому лучший вариант — доиграть и все выявить в спортивной борьбе. Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали.

Если все окажется хорошо, то между этим чемпионатом и следующим точно не будет большого летнего перерыва. Может быть, даже обойдется без сборов. Пусть лучше они потребуются сейчас.

Ранее о ситуации с приостановкой РПЛ высказался наставник сборной России Станислав Черчесов

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответил Jeck Denielse
вчера в 22:27
Формальности конечно надо соблюсти...доиграть...но уже в период полной безопасности игроков и болельщиков перед эпидемией..... И если Чемпион уже почти определён,девятиочковым отрывом от преследователей....то всем интересно узнать как распределятся места со 2-го по 6-е....кому ЛЧ...кому ЛЕ...кому прямая путёвка...кому квалификация.... Любой из двух вариантов завершения чемпионата (и федуновский и спортивный) будет зависеть от развития событий в борьбе с пандемией....и гадать сейчас нет смысла.....
всё дело в том, что Федун когда говорил про завершение он с опытом подходил к этому. Были же какие уже варианты и птичий и свиной гриппы. Все мы помним, что за 2 недели их не победили. И даже за 2 месяца тоже. Это -- надолго. Кому нужен чемпионат в июле, если там уже следующий сезон начинается? Вот с этими мыслями и надо заканчивать то что есть на сейчас. Ведь и так понятно кто будет чемпионом.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:57
Надеемся, доиграем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:10
По возможности конечно доиграть. Хотя участники еврокубков известны почти все.
Вопрос, кто куда, а ещё -кто в ФНЛ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил andre_can
вчера в 08:30, ред.
согласен, надо доиграть, чтоб мясу показать их правильное место! а место это ФНЛ
Никаких ФНЛов....
Пусть в Лиге будут....
6 очков...не лишние Зениту...как в этом сезоне...так и в будущем...
andre_can
andre_can
вчера в 08:11
согласен, надо доиграть, чтоб мясу показать их правильное место! а место это ФНЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:10, ред.
Формальности конечно надо соблюсти...доиграть...но уже в период полной безопасности игроков и болельщиков перед эпидемией.....

И если Чемпион уже почти определён,девятиочковым отрывом от преследователей....то всем интересно узнать как распределятся места со 2-го по 6-е....кому ЛЧ...кому ЛЕ...кому прямая путёвка...кому квалификация....

Любой из двух вариантов завершения чемпионата (и федуновский и спортивный) будет зависеть от развития событий в борьбе с пандемией....и гадать сейчас нет смысла.....
oFANATo
oFANATo ответил susanin ultrazenith
22 марта в 23:32
На первом плане здоровье игроков и болельщиков, а не кабинетное чемпионство газовой игрушки миллера.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 марта в 22:23
Доиграют! И Зенит будет чемпионом, а серебро у Краснодара и бронза у Ростова!!!
dino-hsv
dino-hsv
22 марта в 22:00
    Дракон1988
    Дракон1988
    22 марта в 21:58, ред.
    Согласен с Оздоевым,хотелось бы,чтобы доиграли,но как оно на деле окажется,пока неизвестно...
    Red blu
    Red blu
    22 марта в 21:50
    Может быть, даже обойдется без сборов. Пусть лучше они потребуются сейчас.
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    О каких сейчас сборах заикнулся Оздоев?
    oFANATo
    oFANATo
    22 марта в 21:43, ред.
    Оздоев, вот именно ( Если ситуация нормализуется)... . Все на это надеются.
    drug01
    drug01
    22 марта в 21:26
    Надо играть.....
    beefs
    beefs
    22 марта в 21:25
    Странно, особенно на фоне увеличения заболеваемости...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 марта в 21:19
    Мысли то правильные, но пока не ясно как будут развиваться события.
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