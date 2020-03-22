Оздоев: «Надо доиграть РПЛ, чтобы потом не было споров»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что ждет возобновления РПЛ после паузы из-за пандемии коронавируса:
Если ситуация нормализуется, его в любом случае надо доигрывать. Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что кто-то занял какую-то позицию в таблице несправедливо. Речь ведь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, местах в еврокубках. Нюансов очень много, поэтому лучший вариант — доиграть и все выявить в спортивной борьбе. Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали.
Если все окажется хорошо, то между этим чемпионатом и следующим точно не будет большого летнего перерыва. Может быть, даже обойдется без сборов. Пусть лучше они потребуются сейчас.
Ранее о ситуации с приостановкой РПЛ высказался наставник сборной России Станислав Черчесов.
Вопрос, кто куда, а ещё -кто в ФНЛ...
Вопрос, кто куда, а ещё -кто в ФНЛ...
Пусть в Лиге будут....
6 очков...не лишние Зениту...как в этом сезоне...так и в будущем...
Пусть в Лиге будут....
6 очков...не лишние Зениту...как в этом сезоне...так и в будущем...
И если Чемпион уже почти определён,девятиочковым отрывом от преследователей....то всем интересно узнать как распределятся места со 2-го по 6-е....кому ЛЧ...кому ЛЕ...кому прямая путёвка...кому квалификация....
Любой из двух вариантов завершения чемпионата (и федуновский и спортивный) будет зависеть от развития событий в борьбе с пандемией....и гадать сейчас нет смысла.....
И если Чемпион уже почти определён,девятиочковым отрывом от преследователей....то всем интересно узнать как распределятся места со 2-го по 6-е....кому ЛЧ...кому ЛЕ...кому прямая путёвка...кому квалификация....
Любой из двух вариантов завершения чемпионата (и федуновский и спортивный) будет зависеть от развития событий в борьбе с пандемией....и гадать сейчас нет смысла.....
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О каких сейчас сборах заикнулся Оздоев?
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О каких сейчас сборах заикнулся Оздоев?