Оздоев: «Надо доиграть РПЛ, чтобы потом не было споров»

Полузащитник «Зенита» рассказал, что ждет возобновления РПЛ после паузы из-за пандемии коронавируса:

Если ситуация нормализуется, его в любом случае надо доигрывать. Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что кто-то занял какую-то позицию в таблице несправедливо. Речь ведь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, местах в еврокубках. Нюансов очень много, поэтому лучший вариант — доиграть и все выявить в спортивной борьбе. Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали.

Если все окажется хорошо, то между этим чемпионатом и следующим точно не будет большого летнего перерыва. Может быть, даже обойдется без сборов. Пусть лучше они потребуются сейчас.