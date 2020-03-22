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Оздоев: «Абсолютно не нервничал перед результатом теста на коронавирус»

22 марта 2020, 22:08

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о том, как ожидал результат тест на наличие коронавируса:

Абсолютно не нервничал. Симптомы болезни известны, мы знали, что их ни у кого из нас нет. Ни в команде, ни дома. Это значит, что все мы подошли к ситуации ответственно.

Незапланированный перерыв оказался совсем некстати. «Зенит» как раз набрал хорошую форму. После зимы надо было провести несколько игр, чтобы войти в ритм — так всегда бывает. Но раз так произошло, ничего не поделаешь. Значит, другого выхода не было. Человеческая жизнь, здоровье, конечно, важнее всего остального. Ко всему отношусь с пониманием. С учетом возникших проблем люди сейчас должны действовать как одно целое, единый организм.

Ранее Оздоев заявил, что необходимо доиграть сезон в РПЛ

Коронавирус и футбол

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ОПС
ОПС
вчера в 02:14, ред.
А чего нервничать? Он или есть или нет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 марта в 22:24
Зенит - чемпион!!!
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