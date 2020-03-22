Оздоев: «Абсолютно не нервничал перед результатом теста на коронавирус»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о том, как ожидал результат тест на наличие коронавируса:

Абсолютно не нервничал. Симптомы болезни известны, мы знали, что их ни у кого из нас нет. Ни в команде, ни дома. Это значит, что все мы подошли к ситуации ответственно.

Незапланированный перерыв оказался совсем некстати. «Зенит» как раз набрал хорошую форму. После зимы надо было провести несколько игр, чтобы войти в ритм — так всегда бывает. Но раз так произошло, ничего не поделаешь. Значит, другого выхода не было. Человеческая жизнь, здоровье, конечно, важнее всего остального. Ко всему отношусь с пониманием. С учетом возникших проблем люди сейчас должны действовать как одно целое, единый организм.