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Марш: «Лучше проиграть „Ливерпулю“ 3:4, чем 90 минут сидеть в обороне»

вчера, 07:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесс Марш рассказал о своей футбольной философии. На групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов подопечные Марша забили 16 голов, в том числе три мяча в гостевой игре с «Ливерпулем» (3:4).

Я бы, скорее, проиграл тот матч с «Ливерпулем» со счётом 4:3, чем 90 минут сидел в обороне и надеялся поймать их на контратаке.

Мне просто нравится такой стиль жизни. И я также уверен в том, что он приносит успех. Мы прошли через это с «Нью-Йорк Рэд Буллз». Когда я принял эту команду, она была очень пассивной, глубже садилась в оборону и пасовала на Тьерри Анри, чтобы он ловил соперника на контратаке. Мне пришлось полностью изменить представление о том, как мы должны играть в футбол.

Нам удалось заразить этим даже тех парней, которые уже давно играли в определённом стиле. Мы изменили их взгляд на футбол. Мы могли смотреть игру Лиги чемпионов, и они сходили с ума от того, что другая команда сидит в обороне и позволяет «Барселоне» делать 5000 передач, и кричали: «Ну же, прессингуйте её».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:32, ред.
Атлетико сидел весь матч в обороне но выйграл 3-2. Это большой успех который запомнят на долго а про ваши 3-4 через год не кто уже не вспомнит.
galem72
galem72
вчера в 12:27
Всяко!
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 12:23
а если играть не умеешь? лучше 0-7 чем 0-21
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 11:27
Лучше выиграть у Реала 3:0, чем проиграть 0:7 Ливерпулю. бу га га
Великолепный
Великолепный ответил cska minus
вчера в 11:07
Конечно престижнее!
0:5 Краснодара
1:5 ЦСКА
Это не 0:7 спартака😃
blitz
blitz ответил viv
вчера в 11:03
Позорнее 0:7 ещё никто так не проигрывал из российских команд.
viv
viv
вчера в 11:01
Лучше проиграть Ливерпулю 3:4 чем 0:7.......
BenderBender
BenderBender ответил Опасный хулиган
вчера в 09:05
Но с 5-1 лудогорцу всё равно не сравниться!
112910415
112910415
вчера в 08:24
Вадим Евсеев решительно возражает !
cska minus
cska minus ответил Опасный хулиган
вчера в 07:59
Не, Лудогорцу 5:1 престижней😂😂😂
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 07:13
Лучше Ливерпулю проиграть 0:7
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:12
Согласен)
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