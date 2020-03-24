Марш: «Лучше проиграть „Ливерпулю“ 3:4, чем 90 минут сидеть в обороне»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» рассказал о своей футбольной философии. На групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов подопечные Марша забили 16 голов, в том числе три мяча в гостевой игре с «Ливерпулем» (3:4).

Я бы, скорее, проиграл тот матч с «Ливерпулем» со счётом 4:3, чем 90 минут сидел в обороне и надеялся поймать их на контратаке.

Мне просто нравится такой стиль жизни. И я также уверен в том, что он приносит успех. Мы прошли через это с «Нью-Йорк Рэд Буллз». Когда я принял эту команду, она была очень пассивной, глубже садилась в оборону и пасовала на Тьерри Анри, чтобы он ловил соперника на контратаке. Мне пришлось полностью изменить представление о том, как мы должны играть в футбол.

Нам удалось заразить этим даже тех парней, которые уже давно играли в определённом стиле. Мы изменили их взгляд на футбол. Мы могли смотреть игру Лиги чемпионов, и они сходили с ума от того, что другая команда сидит в обороне и позволяет «Барселоне» делать 5000 передач, и кричали: «Ну же, прессингуйте её».