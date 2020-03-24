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Гомес: «Футбол – это последнее, о чём я сейчас думаю»

вчера, 05:54

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес высказался о текущей ситуации с пандемией коронавируса.

Я стараюсь поддерживать себя в форме и тренироваться по 1-2 часа в день, но трудно оставаться сконцентрированным. Футбол – это последнее, что меня беспокоит.

Я не знаю, сыграем ли мы ещё в этом сезоне, будет ли это летом или через несколько месяцев. В первую очередь, нужно, чтобы дела наладились в стране.

Я не в лучшем настроении, как и ситуация в стране не самая лучшая. Мы должны стараться сохранять позитив, даже если плохие новости приходят каждый день. Ничего не остаётся, кроме как сидеть дома и ждать, пока всё это закончится. Надеюсь, это будет скоро.

За последние четыре года мы осчастливили целый город, но то, что мы переживаем в последнее время – это нечто ужасное, чего я до сих пор не могу понять. У нас больше всего инфицированных после Китая, это странно. 

Жители Бергамо должны были радоваться, гордиться своей командой, но вместо этого мы должны думать о другом и беспокоиться о пострадавших семьях. Я с ними, это сильные люди, они не сдаются, и всё это однажды закончится.

Гомес также заявил, что считает большой ошибкой проведение матча «Аталанта» — «Валенсия».

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:24
Скорее бы закончилось.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 06:03
Дурень.
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