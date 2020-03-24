Гомес: «Было ужасным решением играть те матчи с „Валенсией“»

Капитан «Аталанты» убеждён, что первый матч с «Валенсией» в Лиге чемпионов (4:1), проходивший в Милане, оказался одной из основных причин распространения коронавирусной инфекции в Бергамо.

Мы думали, что это просто очередная разновидность гриппа, и продолжали жить нормальной жизнью.

Мы начали бояться, когда пошли смерти людей. На стадионе находились заражённые люди. Мы все ждём, появятся ли у нас какие-нибудь симптомы.

Было ужасным решением играть эти матчи. В Валенсии тогда не было никаких проверок, все были расслаблены.

Я считаю, что матч Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» имел определённое влияние на ситуацию, которая сложилась в Бергамо. Здесь живёт 120 тысяч человек, а на стадионе в тот день было 45 тысяч...