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Гомес: «Было ужасным решением играть те матчи с „Валенсией“»

вчера, 02:48
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес убеждён, что первый матч с «Валенсией» в Лиге чемпионов (4:1), проходивший в Милане, оказался одной из основных причин распространения коронавирусной инфекции в Бергамо.

Мы думали, что это просто очередная разновидность гриппа, и продолжали жить нормальной жизнью.

Мы начали бояться, когда пошли смерти людей. На стадионе находились заражённые люди. Мы все ждём, появятся ли у нас какие-нибудь симптомы.

Было ужасным решением играть эти матчи. В Валенсии тогда не было никаких проверок, все были расслаблены.

Я считаю, что матч Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» имел определённое влияние на ситуацию, которая сложилась в Бергамо. Здесь живёт 120 тысяч человек, а на стадионе в тот день было 45 тысяч...

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:12
У Гомеса на карантине включился режим "капитан-очевидность"
dok66
dok66
вчера в 10:15
Биологическая бомба взорвалась ?
shlomo
shlomo
вчера в 10:14
Знал бы прикуп, жил бы в .....
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 07:11
Кто же знал.
нечитайло
нечитайло
вчера в 07:00
Ну как же так безответственно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:44
Победили, чего теперь жаловаться.
112910415
112910415
вчера в 06:38
смертельный футбол ..
Mangur
Mangur
вчера в 06:32
Без комментариев
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:34
Трудно сказать, это просто опасения или мысли вслух.
ОПС
ОПС
вчера в 04:34
не то
NOVA
NOVA
вчера в 03:29
еще и в испанию в месте с валенсией и ее болелами отправили этот вирус!!
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