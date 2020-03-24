Александер-Арнольд: «Люблю „Ливерпуль“ больше, чем что-либо ещё»

Защитник «Ливерпуля» признался в любви своему клубу и отметил, что готов провести в нём всю игровую карьеру.

— Можете ли вы представить, что проведёте всю свою карьеру в «Ливерпуле»?

— Да, я могу это представить.

— Но вы бы хотели поиграть в Испании или Германии?

— Это не то, о чём я когда-либо реально задумывался. Я всегда любил «Ливерпуль». Я всегда поддерживал их и всегда играл за них. Так что боюсь, у меня никогда не было причин думать об этом. Даже сейчас нет такого, чтобы я сидел в своей комнате и мечтал о том, чтобы поиграть где-то ещё. Прямо сейчас я игрок «Ливерпуля». Я люблю этот клуб больше, чем что-либо ещё. Мне нравится в нём всё. Мне нравятся болельщики, люди [в клубе]. Нравится город. Поэтому, нет, зачем мне думать о переезде?