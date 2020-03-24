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Александер-Арнольд: «Люблю „Ливерпуль“ больше, чем что-либо ещё»

вчера, 02:10

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался в любви своему клубу и отметил, что готов провести в нём всю игровую карьеру.

— Можете ли вы представить, что проведёте всю свою карьеру в «Ливерпуле»?

— Да, я могу это представить.

— Но вы бы хотели поиграть в Испании или Германии?

— Это не то, о чём я когда-либо реально задумывался. Я всегда любил «Ливерпуль». Я всегда поддерживал их и всегда играл за них. Так что боюсь, у меня никогда не было причин думать об этом. Даже сейчас нет такого, чтобы я сидел в своей комнате и мечтал о том, чтобы поиграть где-то ещё. Прямо сейчас я игрок «Ливерпуля». Я люблю этот клуб больше, чем что-либо ещё. Мне нравится в нём всё. Мне нравятся болельщики, люди [в клубе]. Нравится город. Поэтому, нет, зачем мне думать о переезде?

Трент также высказал мнение о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:45
Трент молодой, талантливый, отличный игрок и что особенно приятно воспитанник красных, удачи и успехов в дальнейшем с Ливерпулем!
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