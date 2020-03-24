Матип: «После 4:0 с „Барсой“ я пошёл на допинг-контроль, а там Месси»

Защитник «Ливерпуля» рассказал о забавной ситуации после ответного полуфинального матча прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда мерсисайдцы разгромили «Барселону» (4:0).

После финального свистка мы выстроились перед трибуной и вместе с болельщиками спели «You'll Never Walk Alone». Это был один из самых прекрасных моментов моей карьеры.

После пения с фанатами я не думал ни о чём, а будто парил в воздухе. И когда я вошёл в комнату допинг-контроля, увидел довольно подавленного парня. Это был Лионель Месси.

Да, вы знакомы по игре на поле, но не каждый день бывает такое, что ты сидишь с ним в маленькой комнатке, как будто вы пьёте кофе. Все праздновали победу, а я сидел в кабинке рядом с Месси.