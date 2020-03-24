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Матип: «После 4:0 с „Барсой“ я пошёл на допинг-контроль, а там Месси»

вчера, 03:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о забавной ситуации после ответного полуфинального матча прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда мерсисайдцы разгромили «Барселону» (4:0).

После финального свистка мы выстроились перед трибуной и вместе с болельщиками спели «You'll Never Walk Alone». Это был один из самых прекрасных моментов моей карьеры.

После пения с фанатами я не думал ни о чём, а будто парил в воздухе. И когда я вошёл в комнату допинг-контроля, увидел довольно подавленного парня. Это был Лионель Месси.

Да, вы знакомы по игре на поле, но не каждый день бывает такое, что ты сидишь с ним в маленькой комнатке, как будто вы пьёте кофе. Все праздновали победу, а я сидел в кабинке рядом с Месси.

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Все комментарии
Медив
Медив
вчера в 12:12
Подержал Месси... Ну то есть поддержал
FERIS
FERIS
вчера в 09:20
Гном хотел уединиться чтобы поплакать в одиночистве,видать не судьба)
abramjan
abramjan
вчера в 08:56
меся на поле обкакался еще и писать заставили...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 08:28
он хотел поговорит с допинг контролером чтоб ливера обвинили в допинге
beefs
beefs
вчера в 07:39
Очень трогательная история...
ДСА
ДСА
вчера в 06:05
Посмотрел как кумир писает.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:31
Гном пожаловался и потребовал провести допинг контроль.
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