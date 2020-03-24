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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

вчера, 09:53

Сообщается, что чемпионат Австралии приостановлен с 24 марта из-за пандемии коронавируса.

Решение связано с тем, что передвижение по стране ограничено, а в большинстве городов введен карантин. Ориентировочной датой возобновления чемпионата является 22 апреля. Однако руководство лиги будет принимать решение после оценки эпидемиологической ситуации.

Напомним, что недавно «Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата Австралии по футболу.

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Знатог
Знатог
вчера в 18:22
Где ещё не отменили? В Новой Зеландии? В Папуа Новой Гвинее? Будем посмотреть.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:38
Беларусы самые стойкие остались. Мужики!!
112910415
112910415
вчера в 11:17
как пережить ?!
мы только-только успели полюбить этот чемпионат ! ...
За адекватность
За адекватность
вчера в 10:43
Ай да Канделаки. Ай да лиса. Смею предположить, что бюджетные деньги освоены довольно качественно. Насколько помню телеправа купили до конца их сезона. Ну ничего, потом досмотрим. Условно "в один день "Мельбурн"-"Аделаида" по Матч ТВ, и в то же время "Спартак"-"ЦСКА" по Матч-премьер. Ну а если не будут доигрывать, та и ... с ним, денюжек у нас в бюджете много.
ДСА
ДСА
вчера в 10:40
Конкурс прогнозов окончен, можно подводить итоги.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 10:32
Поживем без футбола .
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:18
Ожидаемо)
LOpp
LOpp ответил VIPded
вчера в 10:09
Думаю, что на этой неделе и чемпионат Беларуси приостановят.
VIPded
VIPded
вчера в 10:01
Белоруссия держится, молодцы.
berda2003
berda2003
вчера в 09:55
следующее приобретение МатчТВ - чемпионат Антарктиды по футболу среди пингвинов...
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