Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

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вчера, 09:53

Сообщается, что чемпионат Австралии приостановлен с 24 марта из-за пандемии коронавируса.

Решение связано с тем, что передвижение по стране ограничено, а в большинстве городов введен карантин. Ориентировочной датой возобновления чемпионата является 22 апреля. Однако руководство лиги будет принимать решение после оценки эпидемиологической ситуации.

Напомним, что недавно «Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата Австралии по футболу.