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Испанская полиция оштрафовала хавбека «Ман Сити» за нарушение карантина

вчера, 04:08

Полузащитник «Манчестер Сити» Педро Порро, на правах аренды выступающий за «Вальядолид», в своём «твиттере» рассказал, как был оштрафован за нарушение карантина в Испании.

Сегодня утром я совершил ошибку и хочу принести публичные извинения. Я сел в своё авто и поехал в центр Вальядолида за кое-какими вещами, которых не хватало дома. Я живу в Боэсильо и не мог найти необходимые вещи. 

Полиция не поняла, что я тут делаю, и выписала мне штраф. Я с максимальным уважением отношусь к карантину, но сегодня я совершил ошибку. Надеюсь, что эта информация поможет другим людям. Хочу извиниться перед полицией Вальядолида.

Ранее президент Сербии Александр Вучич осудил нападающего «Реала» Луку Йовича за нарушение правил карантина.

Коронавирус и футбол

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:40
Штраф то какой не пишут.
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:07
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