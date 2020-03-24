Испанская полиция оштрафовала хавбека «Ман Сити» за нарушение карантина

Полузащитник «Манчестер Сити» , на правах аренды выступающий за «Вальядолид», в своём «твиттере» рассказал, как был оштрафован за нарушение карантина в Испании.

Сегодня утром я совершил ошибку и хочу принести публичные извинения. Я сел в своё авто и поехал в центр Вальядолида за кое-какими вещами, которых не хватало дома. Я живу в Боэсильо и не мог найти необходимые вещи.

Полиция не поняла, что я тут делаю, и выписала мне штраф. Я с максимальным уважением отношусь к карантину, но сегодня я совершил ошибку. Надеюсь, что эта информация поможет другим людям. Хочу извиниться перед полицией Вальядолида.