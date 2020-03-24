ГлавнаяНовости

Федотов — лучший тренер марта в РПЛ

вчера, 10:39

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте

За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», в голосовании зрителей победу одержал наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин. В четырех матчах под руководством Федотова «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте
Вчера, 11:08 Комментарии22
Фернандес — автор лучшего гола РПЛ в марте
Вчера, 10:44 Комментарии9
Защитник «Интера» Шкриньяр признан футболистом года в Словакии
23 марта ФотоКомментарии0
Комличенко стал лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте по версии фанатов
23 марта Комментарии3
Азмун и Кокорин поспорят за звание лучшего футболиста РПЛ в марте
23 марта Комментарии27
Игало, Осимхен и Ндиди поспорят за звание лучшего футболиста года Нигерии
23 марта Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Glushak
Glushak ответил cska vperiod
вчера в 22:02
А попрыгунья тедеско? Хотя да, щас у федуна не лучшие времена, цены на нефть совсем опустили.
У нас треть бюджета от налогов с углеводородов. И если сейчас до кого-то еще не добежало, то ППЦ придет попозже. Но у Федуна, что интересно, всё хорошо будет. Электромобилей пока мало,а весь транспорт на бензине, так что и в Спартаке всё будет хорошо.
номер 12
номер 12 ответил max74
вчера в 21:52
Это после матча Сочи - Оренбург ?
Не угадал. После матча Сочи-Краснодар
andrefino13
andrefino13 ответил nikoladolgov
вчера в 20:11
Заберут в топ и из него го...,сделают, у нас это любимое занятие... Эмери, Карпин, Гончаренко...
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил cska vperiod
вчера в 17:18
Злорадствие в духе конебомжей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:43
Как я и прогнозировал.
Не румын же лучший ;)
Indian
Indian
вчера в 15:41
Вот бы вместо усача этого дядьку, дело пошло бы в гору. Единственный отечественный коуч в лиге.
max74
max74
вчера в 14:16
Это после матча Сочи - Оренбург ?
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 14:15
День раньше писал, лучше тренер марта, это Федотов.Не Шпалыч.
Чуйка не подвело.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:44
Достоин.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:16
А попрыгунья тедеско? Хотя да, щас у федуна не лучшие времена, цены на нефть совсем опустили.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:18
Федотов единственный тренер в России , которыйиз любого го...вна делает команду.
Всякие Тедески и Семаки рядом не стояли.
shlomo
shlomo
вчера в 11:17
Ну...ничего удивительного нет...Сам,как тренер хорош, да еще и состав клуба подобрали....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:11
Знатная фамилия!👍👌
ОПС
ОПС
вчера в 11:04
Обрезанному чемпиону...за !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:02
Заслужил.
makkie
makkie
вчера в 11:02
А кто эти эксперты...
Пролоббированные Черданцевы, Геничи и Дементьевы?
номер 12
номер 12
вчера в 10:57
А что собственно говоря сделал Сёмин в этом месяце? Удалился в матче с зенитом и поставил автобус?
Федотов естественно заслужил больше
За адекватность
За адекватность
вчера в 10:51
Ну наверное как миниму логично, если абстрагироваться от разговоров про фармы, сливы и.т.п.
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:49
А зрители за Семина!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100