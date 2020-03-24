Федотов — лучший тренер марта в РПЛ

1585035561

вчера, 10:39

Главный тренер «Сочи» признан лучшим тренером РПЛ в марте.

За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», в голосовании зрителей победу одержал наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин. В четырех матчах под руководством Федотова «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение.