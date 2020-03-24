Федотов — лучший тренер марта в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте.
За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», в голосовании зрителей победу одержал наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин. В четырех матчах под руководством Федотова «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение.
Не румын же лучший ;)
Не румын же лучший ;)
Чуйка не подвело.
Чуйка не подвело.
Всякие Тедески и Семаки рядом не стояли.
Всякие Тедески и Семаки рядом не стояли.
Пролоббированные Черданцевы, Геничи и Дементьевы?
Пролоббированные Черданцевы, Геничи и Дементьевы?
Федотов естественно заслужил больше
Федотов естественно заслужил больше