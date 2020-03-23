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Тедеско и Сёмин — в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ марта

вчера, 10:52

Пресс-служба РПЛ в твиттере опубликовала претендентов на лучшего тренера марта.

В список кандидатов входят наставник «Спартака» Доменико Тедеско, наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, наставник «Сочи» Владимир Федотов, наставник «Краснодара» Сергей Матвеев и наставник «Динамо» Кирилл Новиков.

Лучшим тренером РПЛ в декабре стал наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко

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Сп62
Сп62
вчера в 21:53
Федотова на пьедестал вытащил Кокорин. А так, где бы он был.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:28
Владимир Федотов. 👍)))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 17:48
тодеско вполне достоин
Пиночет 777
Пиночет 777
вчера в 16:03
А свинопас тут что потерял?
bboroda
bboroda
вчера в 15:27
а свиной то с какого перепоя ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:31
Дайте мне лупу ещё раз). От Сочи ожидаемый "скачек" Федот, да не тот). В Марте 4 игры. Проигрыш Арсеналу 1-го числа. Потом таинственный Урал, загадочный Оренбург, упрямый, тупой бык.
Локо-2 игры. Маловато, чтобы Палыч одел корону. Дома Ахмат, в гостях невезучий Ростов.
Динамо-2 игры. Тамбов бит еле-еле душа в теле и в гостях Ахмат, волевая.
Краснодар-2 игры. На Спартак вышли, как 28 панфиловцев и, как шведы под Полтавой с Ротенбергсами. Тот самый матч, когда казалось бы быки вот вот забьет у судьи неожиданно в уши провалились наушники, после чего он убежал их вытаскивать. Видимо перед матчем кто-то хорошо растянул их).
Остаётся Спартак.
С учётом Кубка победа над конем. В гостях бит и разорван платок, красиво. Ну и игра дома с "28 панфиловцами", который был проигран.
Дайте мне микроскоп!!!).
makkie
makkie
вчера в 14:31
Господи, сколько тренеров у Краснодара?
Мусаев, Матвеев, Фоменко... вот и делите их результаты на три. И результаты Краснодара тоже (победа - одно очко, поражение - минус три очка)
makkie
makkie ответил cska vperiod
вчера в 14:29
Всех перечисленных понятно а тедеско при каких делах в этом списке.
Ну хотя бы потому, что обставил коней в Кубке, да еще и в меньшинстве.
И чуть не навалял хамоватому белорусу :)
ОПС
ОПС
вчера в 14:27
Херня
Брулин
Брулин
вчера в 14:22
Палыч главный претендент на звание тренера месяца на фоне слухов, что тренером Локо будет непонятный серб Николич. У руководства Локо все хорошо с мозгами?
beefs
beefs
вчера в 13:36
кому как, а Федотов лучший
cska vperiod
cska vperiod ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:22
Все таки нутро старого хряка проявилось (к сожалению). Мы пока не обсуждаем кандидатуры худших, если до этого дойдет, я изложу свои аргументы по этому поводу. Я привык не трепать языком, а аргументировать, чего и тебе желаю.
Хрющи все такие, только один шмурнов чего стоит, комментирует Ла Лигу а рассказывает про кружева спартака.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:19
Всех перечисленных понятно а тедеско при каких делах в этом списке.
морозз
морозз
вчера в 12:55
Лучший тренер РПЛ в марте ... коронавирус, однозначно и не оспаривается!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил спартак 1987
вчера в 12:49
Анатолий, про Федотова серьёзно написал? одна игра сочи - оренбург вызывает смех, а филиал - урал? Сёмин однозначно лучший в марте, так как ростов Карпина был переигран по всем статьям. до игры ростов считался фаворитом...худший однозначно Ганчаренко😂😂😂
Все таки нутро старого хряка проявилось (к сожалению). Мы пока не обсуждаем кандидатуры худших, если до этого дойдет, я изложу свои аргументы по этому поводу. Я привык не трепать языком, а аргументировать, чего и тебе желаю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил спартак 1987
вчера в 12:46
Анатолий, про Федотова серьёзно написал? одна игра сочи - оренбург вызывает смех, а филиал - урал? Сёмин однозначно лучший в марте, так как ростов Карпина был переигран по всем статьям. до игры ростов считался фаворитом...худший однозначно Ганчаренко😂😂😂
Я сужу по знаковым играм. Такая игра Сочи -Краснодар. Быкам очки нужны были даже больше, чем Сочи. Но в этой игре Федотов переиграл Мусаева, как новичка. Кстати и с Арсеналом Сочи выглядели прилично, там невезуха была. Про Оренбург не скажу, не знаю. Но с учетом состава Сочи и Локо, все же Федотов в марте повыше. Кстати , Локо тоже одну игру сыграл прилично с Ростовом. А вообще то март с учетом всех событий лучше забыть и не вспоминать. Не до футбола.
particular
particular
вчера в 12:39, ред.
Видимо, в апреле не будет не претендентов, не РПЛ, не лучших и не худших...
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 12:30
Лучшего нет.Это так просто признать не расковыривая измазанную в г котлету.
спартак 1987
спартак 1987 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:27
Анатолий, про Федотова серьёзно написал? одна игра сочи - оренбург вызывает смех, а филиал - урал? Сёмин однозначно лучший в марте, так как ростов Карпина был переигран по всем статьям. до игры ростов считался фаворитом...худший однозначно Ганчаренко😂😂😂
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:22
Голосую за Семина!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 11:54
а тренер года и де семак??
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:53
картошка попал в список худших тренеров
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:47
Ребята, не надо путать выбор лучшего тренера и терки болельщиков. По численности стада хряков во всех конкурсах будет побеждать известно кто. Поэтому, давайте с футбольной точки зрения выбирать, а не с фанатской. По игре команды и по результату однозначно лучший Федотов.
Паровозов
Паровозов
вчера в 11:44
Ю.П.В.Е.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 11:44
Сочи хорош. Федотов лучший в марте.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:44
Палыч
LOpp
LOpp
вчера в 11:39
а где физрук Сережа?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:39
Ну да за мутные матчи и цирк с оренбургом, и слившему по указке, Федотову там нечего делать
Vave666
Vave666
вчера в 11:29
С каких пор номинируются тренеры, набравших по 6 очков в 3!!! играх команд???
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:24
Тедеске еще рано лучшего тренера присуждать, вот когда Спартак выведет в Пердив - тогда можно !
Недолго уже осталось.
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