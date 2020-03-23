Тедеско и Сёмин — в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ марта

Пресс-служба РПЛ в твиттере опубликовала претендентов на лучшего тренера марта.
В список кандидатов входят наставник «Спартака» Доменико Тедеско, наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, наставник «Сочи» Владимир Федотов, наставник «Краснодара» Сергей Матвеев и наставник «Динамо» Кирилл Новиков.
⚡️ Кто из наставников был лучшим в марте?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY
Лучшим тренером РПЛ в декабре стал наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Локо-2 игры. Маловато, чтобы Палыч одел корону. Дома Ахмат, в гостях невезучий Ростов.
Динамо-2 игры. Тамбов бит еле-еле душа в теле и в гостях Ахмат, волевая.
Краснодар-2 игры. На Спартак вышли, как 28 панфиловцев и, как шведы под Полтавой с Ротенбергсами. Тот самый матч, когда казалось бы быки вот вот забьет у судьи неожиданно в уши провалились наушники, после чего он убежал их вытаскивать. Видимо перед матчем кто-то хорошо растянул их).
Остаётся Спартак.
С учётом Кубка победа над конем. В гостях бит и разорван платок, красиво. Ну и игра дома с "28 панфиловцами", который был проигран.
Дайте мне микроскоп!!!).
Локо-2 игры. Маловато, чтобы Палыч одел корону. Дома Ахмат, в гостях невезучий Ростов.
Динамо-2 игры. Тамбов бит еле-еле душа в теле и в гостях Ахмат, волевая.
Краснодар-2 игры. На Спартак вышли, как 28 панфиловцев и, как шведы под Полтавой с Ротенбергсами. Тот самый матч, когда казалось бы быки вот вот забьет у судьи неожиданно в уши провалились наушники, после чего он убежал их вытаскивать. Видимо перед матчем кто-то хорошо растянул их).
Остаётся Спартак.
С учётом Кубка победа над конем. В гостях бит и разорван платок, красиво. Ну и игра дома с "28 панфиловцами", который был проигран.
Дайте мне микроскоп!!!).
Мусаев, Матвеев, Фоменко... вот и делите их результаты на три. И результаты Краснодара тоже (победа - одно очко, поражение - минус три очка)
Мусаев, Матвеев, Фоменко... вот и делите их результаты на три. И результаты Краснодара тоже (победа - одно очко, поражение - минус три очка)
И чуть не навалял хамоватому белорусу :)
И чуть не навалял хамоватому белорусу :)
Недолго уже осталось.
Недолго уже осталось.