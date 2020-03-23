Тедеско и Сёмин — в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ марта

Пресс-служба РПЛ в твиттере опубликовала претендентов на лучшего тренера марта.

В список кандидатов входят наставник «Спартака» , наставник «Локомотива» , наставник «Сочи» , наставник «Краснодара» и наставник «Динамо» .

⚡️ Кто из наставников был лучшим в марте?



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