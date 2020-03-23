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Азмун и Кокорин поспорят за звание лучшего футболиста РПЛ в марте

вчера, 11:45

Пресс-служба РПЛ в твиттере объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта.

На приз претендуют форвард «Сочи» Александр Кокорин (3 гола и 1 голевая передача в 4 встречах), полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (1 гол и 1 ассист в 3 играх), форвард «Зенита» Сердар Азмун (3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах), голкипер «Уфы» Александр Беленов (2 сухие встречи из 3) и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах).

Ранее стал известен список кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ в марте.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 21:15
Крыховяк, однозначно! Остальные проигрывают польскому паровозу!!!!
4RT
4RT
вчера в 19:40
"В преферанс, очко и на бильярде ....")))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:54
Не знаю как вы, но я голосую за Александра Кокорина! В марте его по- хорошему прорвало.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:49
Беленов,Нобоа и Крыховяк
jek718875
jek718875
вчера в 17:11
ЛЕОНИД МЕССИ ЛУЧШИЙ!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 15:46
Отдайте Боре Ротенбергу. Своей безответной любовью к футболу он давно заслужил хоть какой-нибудь индивидуальный трофей.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 15:26
Какой нахер Азмун? Кто эти рейтинги вообще составляет? Азмун даже в том матче где сделал хет трик отыграл далеко не великолепно.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 14:46
Мое мнение Азмун сможет быть лучшим футболистом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:44
Беленов. Сухой матч с дюковцами и гинеровцами.
shlomo
shlomo
вчера в 14:31
Дайте Кокорюшке
Брулин
Брулин
вчера в 14:27
Ну у Крыха 1 гол украли, повесив на вратаря. Хотя знатно положил с левой. Бесспорно лучший. Он везде на поле: и у своих ворот вычищает и у чужих остроту создаёт. Мотор команды.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:00
Наверное всё таки Кокорин
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 13:58
Крыховяк заслужил, мастер! Это вам не трёшки доступному Уралу отгружать, да эль-газико джуниор с Оренбургами катать.
А Кокорин с Оренбургом не играл?
makkie
makkie
вчера в 13:53, ред.
Крыховяк заслужил, мастер!

Это вам не трёшки доступному Уралу отгружать, да эль-газико джуниор с Оренбургами катать.
kts
kts
вчера в 13:40
Поляк
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 13:32
Однозначно ПАН. 🇵🇱.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
Зенит и филиалы отжигают!
морозз
морозз
вчера в 12:59
Однозначно лучший ... легенда Зенита и Сочи Антон Заболотный!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 12:57
Проигравшему стулом по голове
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:55
Кокорин
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:47
Крыховяк
berda2003
berda2003
вчера в 12:47
конечно, Кокорин - он единственный с куполом на груди - не поспоришь.
cska minus
cska minus
вчера в 12:38
А есть ли варианты не из Зенита? Полюбому Кокорина выберут.
particular
particular
вчера в 12:01
Слабые претенденты для серьёзного спора..:)) Но поляк - в тему!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 11:54
Кокорин наверно)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:53
Однозначно Кокоша!
LOpp
LOpp
вчера в 11:50
Малком конечно молодец, придерживается графика - не более трех матчей в год.
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