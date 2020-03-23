Азмун и Кокорин поспорят за звание лучшего футболиста РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ в твиттере объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта.
На приз претендуют форвард «Сочи» Александр Кокорин (3 гола и 1 голевая передача в 4 встречах), полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (1 гол и 1 ассист в 3 играх), форвард «Зенита» Сердар Азмун (3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах), голкипер «Уфы» Александр Беленов (2 сухие встречи из 3) и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах).
Ранее стал известен список кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ в марте.
Это вам не трёшки доступному Уралу отгружать, да эль-газико джуниор с Оренбургами катать.
Это вам не трёшки доступному Уралу отгружать, да эль-газико джуниор с Оренбургами катать.