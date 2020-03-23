Азмун и Кокорин поспорят за звание лучшего футболиста РПЛ в марте

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вчера, 11:45

Пресс-служба РПЛ в твиттере объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта.

На приз претендуют форвард «Сочи» (3 гола и 1 голевая передача в 4 встречах), полузащитник «Локомотива» (1 гол и 1 ассист в 3 играх), форвард «Зенита» (3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах), голкипер «Уфы» (2 сухие встречи из 3) и полузащитник «Сочи» (2 гола и 2 голевые передачи в 4 матчах).