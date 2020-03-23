Защитник «Интера» Шкриньяр признан футболистом года в Словакии

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вчера, 17:08

Защитник «Интера» признан лучшим футболистом года в Словакии.

Победитель выбирался голосованием среди тренеров и журналистов. 25-летний Шкриньяр получил наибольшее количество голосов. Второе место в голосовании занял голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка, третье за полузащитником «Далянь Ифан» Мартином Гамшиком.

Лучшим тренером призван Ян Козак, возглавляющий братиславский «Слован».

Не так давно Шкриньяр рассказал, кого из игроков считает лучшим защитником в мире.