Защитник «Интера» Шкриньяр признан футболистом года в Словакии

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр признан лучшим футболистом года в Словакии.
Победитель выбирался голосованием среди тренеров и журналистов. 25-летний Шкриньяр получил наибольшее количество голосов. Второе место в голосовании занял голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка, третье за полузащитником «Далянь Ифан» Мартином Гамшиком.
Лучшим тренером призван Ян Козак, возглавляющий братиславский «Слован».
Máme nového futbalového kráľa! Futbalistom roka 2019 sa stal MILAN ŠKRINIAR, druhé miesto patrí MARTINOVI DÚBRAVKOVI a tretí je MAREK HAMŠÍK. Medzi ženami dominovala opäť DOMINIKA ŠKORVÁNKOVÁ, pred brankárkou MÁRIOU KORENČIOVOU a ALEXANDROU BÍRÓOVOU. Cenu Petra Dubovského získal RÓBERT BOŽENÍK. VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME! Link v príbehu☝️ #futbalistaroka2019 #futbalistkaroka2019 #cenapetradubovskeho #slovenskisokoli
Не так давно Шкриньяр рассказал, кого из игроков считает лучшим защитником в мире.