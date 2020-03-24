Игроки «Рубина» начали индивидуальные тренировки на базе

Пресс-служба «Рубина» заявила, что футболисты команды приступили к индивидуальным физическим упражнениям на базе после пятидневной паузы, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Игроки занимаются в тренажерном зале, на поле, проходят восстановительные процедуры после повреждений. Таким образом, полностью соблюдая все меры предосторожности, а также постановление Кабинета Министров РТ, ограничивающее численность участников мероприятий.
Футболисты продолжат тренировки в таком режиме в ближайшие дни.