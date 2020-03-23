«Вольфсбург» возобновил тренировки, несмотря на пандемию коронавируса

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вчера, 22:41

Пресс-служба «Вольфсбурга» на официальном сайте сообщила, что сегодня, 23 марта, игроки клуба возобновили тренировки в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что тренировка проходила только в тренажерном зале. Игроки работали в отдельных группах, каждая из которых тренировалась с интервалом в два часа.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Германии приостановлен как минимум до 2 апреля.

VfL returned to training on Monday in small groups and with special protective measures in place.



Training in small groups ▶️ https://t.co/8TgjFALKGh#VfLWolfsburg pic.twitter.com/7qKYdNqPGQ — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) March 23, 2020

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» перевёл в первую команду американского форварда Льянеса.