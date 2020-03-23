«Вольфсбург» возобновил тренировки, несмотря на пандемию коронавируса

Пресс-служба «Вольфсбурга» на официальном сайте сообщила, что сегодня, 23 марта, игроки клуба возобновили тренировки в условиях пандемии коронавируса.
Сообщается, что тренировка проходила только в тренажерном зале. Игроки работали в отдельных группах, каждая из которых тренировалась с интервалом в два часа.
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Германии приостановлен как минимум до 2 апреля.
Ранее стало известно, что «Вольфсбург» перевёл в первую команду американского форварда Льянеса.