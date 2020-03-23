ГлавнаяНовости

«Вольфсбург» возобновил тренировки, несмотря на пандемию коронавируса

вчера, 22:41

Пресс-служба «Вольфсбурга» на официальном сайте сообщила, что сегодня, 23 марта, игроки клуба возобновили тренировки в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что тренировка проходила только в тренажерном зале. Игроки работали в отдельных группах, каждая из которых тренировалась с интервалом в два часа.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Германии приостановлен как минимум до 2 апреля.

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» перевёл в первую команду американского форварда Льянеса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» планирует возобновить тренировки 27 апреля
Вчера, 23:25 Комментарии0
«Крылья Советов» перенесли дату возобновления тренировок на 1 апреля
Вчера, 14:08 Комментарии0
Бакаев показал, как тренируется дома
Вчера, 11:26 Комментарии3
МЮ намерен возобновить тренировки 10 апреля
Вчера, 10:24 Комментарии0
Сборная России показала, как Черышев проводит тренировки во время карантина
22 марта ВидеоКомментарии4
Официально«Наполи» возобновит тренировки 25 марта
21 марта Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:44
Это зря, это напрасно. Зачем же так рисковать здоровьем?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100