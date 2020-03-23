«Крылья Советов» перенесли дату возобновления тренировок на 1 апреля

«Крылья Советов» объявили о том, что тренировки команды возобновятся 1 апреля:

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом ПФК «Крылья Советов» приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля. При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Молодежная команда «Крыльев Советов» также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления чемпионата 10 апреля.