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«Крылья Советов» перенесли дату возобновления тренировок на 1 апреля

вчера, 14:08

«Крылья Советов» объявили о том, что тренировки команды возобновятся 1 апреля:

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом ПФК «Крылья Советов» приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля. При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Молодежная команда «Крыльев Советов» также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления чемпионата 10 апреля.

Изначально сообщалось, что самарский клуб вернется к тренировкам 21 марта.

Коронавирус и футбол

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