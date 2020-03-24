ГлавнаяНовости

Сёмин: «Каждый игрок получил индивидуальное задание»

вчера, 19:25

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход клуба на карантин из-за коронавируса.

Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план — контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону. Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноИгроки «Рубина» начали индивидуальные тренировки на базе
Вчера, 21:21 Комментарии2
«Барселона» планирует возобновить тренировки 27 апреля
23 марта Комментарии2
«Вольфсбург» возобновил тренировки, несмотря на пандемию коронавируса
23 марта ФотоКомментарии2
«Крылья Советов» перенесли дату возобновления тренировок на 1 апреля
23 марта Комментарии0
Бакаев показал, как тренируется дома
23 марта Комментарии3
МЮ намерен возобновить тренировки 10 апреля
23 марта Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:16
Не понос, так золотуха...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100