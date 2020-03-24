Сёмин: «Каждый игрок получил индивидуальное задание»

Наставник «Локомотива» прокомментировал уход клуба на карантин из-за коронавируса.

Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план — контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону. Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем.