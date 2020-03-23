ГлавнаяНовости

«Барселона» планирует возобновить тренировки 27 апреля

вчера, 23:25

По информации испанских СМИ, «Барселона» может возобновить тренировки 27 апреля.

Физиотерапевты клуба считают, что для набора формы после вынужденной паузы игрокам потребуется не менее двух недель. Также отмечается, что дата возобновления тренировок является самым оптимистичным прогнозом, решение будет приниматься исходя из развития ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент все игроки основного состава «Барселоны» поддерживают форму дома, чем недовольны тренеры клуба, так как это слишком мизерные нагрузки для топ-игроков.

Тем временем стало известно, что футболисты «Барселоны» согласились пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Вольфсбург» возобновил тренировки, несмотря на пандемию коронавируса
Вчера, 22:41 ФотоКомментарии1
«Крылья Советов» перенесли дату возобновления тренировок на 1 апреля
Вчера, 14:08 Комментарии0
Бакаев показал, как тренируется дома
Вчера, 11:26 Комментарии3
МЮ намерен возобновить тренировки 10 апреля
Вчера, 10:24 Комментарии0
Сборная России показала, как Черышев проводит тренировки во время карантина
22 марта ВидеоКомментарии4
Официально«Наполи» возобновит тренировки 25 марта
21 марта Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100