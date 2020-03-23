«Барселона» планирует возобновить тренировки 27 апреля

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вчера, 23:25

По информации испанских СМИ , «Барселона» может возобновить тренировки 27 апреля.

Физиотерапевты клуба считают, что для набора формы после вынужденной паузы игрокам потребуется не менее двух недель. Также отмечается, что дата возобновления тренировок является самым оптимистичным прогнозом, решение будет приниматься исходя из развития ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент все игроки основного состава «Барселоны» поддерживают форму дома, чем недовольны тренеры клуба, так как это слишком мизерные нагрузки для топ-игроков.

Тем временем стало известно, что футболисты «Барселоны» согласились пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса.