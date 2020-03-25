«Локомотив» представил интернациональную символическую сборную клуба

«Локомотив» опубликовал в твиттере символическую сборную клуба, составленную из футболистов разных стран мира.
Символическая сборная «Локо»: Гильерме (Бразилия/Россия), Сергей Гуренко (Белоруссия), Бранислав Иванович (Сербия), Ведран Чорлука (Хорватия), Ян Дюрица (Словакия), Джейкоб Лекхето (ЮАР), Владимир Маминов (Узбекистан), Гжегож Крыховяк (Польша), Джефферсон Фарфан (Перу), Заза Джанашия (Грузия).
«Железнодорожники» предложили составить свои символические сборные другим клубам чемпионата России.
Напомним, что накануне пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе клуба на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.
От Бразилии место занял Гилерме, от Грузии Джанашия.
Это не сборная легенд, как может показаться на первый взгляд, а всего лишь подборка игроков под страны. Хотя почти все легенды.
Вообще оглядываясь назад можно очень много похожих сборных создать.
Локо может гордиться как россиянами, так и легионерами!!!
От Бразилии место занял Гилерме, от Грузии Джанашия.
Это не сборная легенд, как может показаться на первый взгляд, а всего лишь подборка игроков под страны. Хотя почти все легенды.
Вообще оглядываясь назад можно очень много похожих сборных создать.
Локо может гордиться как россиянами, так и легионерами!!!