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«Локомотив» представил интернациональную символическую сборную клуба

сегодня, 13:54

«Локомотив» опубликовал в твиттере символическую сборную клуба, составленную из футболистов разных стран мира.

Символическая сборная «Локо»: Гильерме (Бразилия/Россия), Сергей Гуренко (Белоруссия), Бранислав Иванович (Сербия), Ведран Чорлука (Хорватия), Ян Дюрица (Словакия), Джейкоб Лекхето (ЮАР), Владимир Маминов (Узбекистан), Гжегож Крыховяк (Польша), Джефферсон Фарфан (Перу), Заза Джанашия (Грузия).

«Железнодорожники» предложили составить свои символические сборные другим клубам чемпионата России.

Напомним, что накануне пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе клуба на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Паровозов
Паровозов ответил Байкал-38
сегодня в 19:27
Я сначала не понял, а потом разобрался 11 игроков - 11 стран. От Бразилии место занял Гилерме, от Грузии Джанашия. Это не сборная легенд, как может показаться на первый взгляд, а всего лишь подборка игроков под страны. Хотя почти все легенды. Вообще оглядываясь назад можно очень много похожих сборных создать. Локо может гордиться как россиянами, так и легионерами!!!
А вот какой смысл заложен.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:37
Кстати, почему то нет Фернандеша.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:36
Не написали какой период взят.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Паровозов
сегодня в 15:06
Я бы добавил Родолфо и Асатиани.
Я сначала не понял, а потом разобрался 11 игроков - 11 стран.
От Бразилии место занял Гилерме, от Грузии Джанашия.
Это не сборная легенд, как может показаться на первый взгляд, а всего лишь подборка игроков под страны. Хотя почти все легенды.
Вообще оглядываясь назад можно очень много похожих сборных создать.
Локо может гордиться как россиянами, так и легионерами!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:23
Это уже Сборная Мира....
GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:21
В списке на сайте Лоськова пропустили. А так, из состава начала нулевых можно много кого вспомнить..
Паровозов
Паровозов
сегодня в 14:01
Я бы добавил Родолфо и Асатиани.
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