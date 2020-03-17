Символическая сборная 22-го тура. Надеемся, что будут следующие!

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сегодня, 12:50

«Соккер.ру» подводит итоги результативного тура – многие футболисты порадовали перед тревожной паузой.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Отмечаем Беленова, ведь опытному голкиперу «Уфы» пришлось играть в сложных погодных условиях – снег, холодно, дальние удары Влашича и Дзагоева. Отмечаем Дюпина – «Рубин» выиграл в меньшинстве, поскольку вратарь не подвел ни разу. Но «Спартак» сыграл против «Оренбурга» так, что у Максименко были задачи сложнее. Три шикарных и разных выхода из ворот – в первом случае отразил мяч грамотно выставленной в сторону пяткой, а также четкая работа с отскоком сферы от газона позволяет выделить вратаря «Спартака».

Защитники

Антон Килин («Тамбов»)

Отмечаем универсализм Килина – в этом сезоне Антон сыграл на восьми разных позициях при разных схемах. Конечно же, в основном речь о флангах обороны и полузащиты, но даже в центре поля разок появился. Чаще всего играл слева, но теперь появляется справа и закрывает весь фланг. «Тамбов» одержал важную и уверенную победу над «Крыльями Советов», а Килин не просто помогал организовывать перспективные атаки – по ходу одной из таких забил Мелкадзе, но и отличился сам после выноса вперед от вратаря Шелии. Соображает!

Иван Новосельцев («Сочи»)

Честно говоря, оборона «Сочи» пока не так хороша, как вертикальные атаки этой команды. Но тот факт, что не пропустили против «Краснодра», нужно отметить. Соперник собрал в основе и на лавке не последних людей атаки, учитывая даже всех травмированных – Ари, Берг и Фернандеш очень опытные, а Вандерсон и Сулейманов – талантливые, однако Федотов правильно выстроил линию. Миладинович и Мевля ошибались, а вот Новосельцев и парочку моментов создал забросами, и позицию выбирал лучше многих защитников в этом туре. Сыграл примерно как Жиго, но у ворот «Сочи» не было паники, а давил «Краснодар», а не «Оренбург».

Филип Уремович («Рубин»)

Хорват не появлялся на поле с конца ноября, и за это время «Рубин» успел собрать серию из трех матчей без побед. Пропускали мало, поскольку есть Дюпин, но и выиграть не могли – один гол ломал все планы. Филип вернулся в основу и вместе с ним завоевали первую с начала октября победу! Матч против «Арсенала» был трудным для казанцев, у них снова нашелся мастер сбора желтых карточек – Макарова удалили на 55-й минуте, но Уремович снимал воздух, Дюпин – отражал удары, а Слуцкий впервые выиграл с «Рубином».

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – удары тура

Что нравится в подходе молодого левого латареля – явный реваншист. Не пробился в «Динамо» с первого раза, прошел окольными путями, но вернулся в Москву. В первой игре был плох, но со временем начал набирать. Вместе с Раушем нагружали «Ахмат» работой на фланге, а еще забили по одному мячу. У Скопинцева три выстрела с игры из-за пределов штрафной. Если бы не четкий дальний удар Дмитрия, то гол Глушакова означал бы обидную для «Динамо» ничью вместо волевой победы.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Впервые получилось выпустить четверку, которая играла бы у Семака, не будь лимита – Малком, Дриусси, Дзюба и Азмун вышли вместе с первых минут, и в результате создали 30 ударов против «Урала», а бразилец впервые был продуктивным, а не просто изображал активность. Есть четыре удара и один гол, есть три созданных момента и один ассист, есть пять обводок и три удачные, а еще Малком начал включаться в борьбу, чего раньше за ним не было замечено. Милости просим в сборную тура.

Кристиан Нобоа («Сочи») – класс тура

Пусть 34 года, пусть не так крут, как во времена, когда с «Рубином» выигрывал чемпионат России, но до чего же роскошный футболист, если в форме и встретил правильного тренера, что готов выжимать из эквадорца максимум. Федотов смог сделать Кристиана центральной фигурой в центре поля, но разница с тем, что было осенью, когда хавбек тоже выделялся в составе «Сочи», огромная. Теперь переигрывают «Краснодар», причем с позиции силы. Нобоа нанес 4 удара по воротам Сафонова, забил один мяч, 3 раза выиграл единоборства, сделал 2 перехвата. Красавец!

Гжегож Крыховяк («Локомотив») – вожак тура

У «Спартака» и «Локомотива» в прошедшем туре похожие матчи. У Сёмина соперник заметно сильнее, но обе победы 1:3 не означают полное преимущество московских клубов. Просто Тедеско выручили Максименко, Жиго и Ларссон, который не столько играл классно, как вовремя создавал голы, а вот Юрий Павлович снова должен благодарить бывшего спортивного директора «Локомотива» за то, что притащил ему Крыховяка. Гжегож – игрок очень высокого уровня, он всегда знает, как найти момент – нанес 3 удара и забил 1 мяч, умеет создавать шансы для напарников. Даже тот факт, что привез пенальти, ничего не меняет. Гжегож обыграл «Ростов», в отличие от большинства напарников.

Максимилиан Филипп («Динамо»)

Так бывает, что есть целый ряд равных кандидатов. Все играли в атаке, у каждого была своя задача от тренеров. Кто-то оказался на левом фланге, кто-то – ближе к центру поля под нападающими, а Жемалетдинов сыграл на привычном правом краю. Но и Ларссон, и Дриусси, и Кокорин, и Мелкадзе были хороши в этом туре. Как и Филипп, который снова реализовал пенальти, хотя в матче больше смотрел не на ворота, а на напарников. Создал гол Рауша, уводил за собой игроков «Ахмата», чтобы партнеры били издали. Не был самым заметным, но снова оказался эффективным.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит»)

Аномальная история – «Зенит» нанес 30 ударов по воротам «Урала», но 16 из них на счету двух человек. У Дзюбы было 8 попыток огорчить беднягу Годзюра, но у Артема моменты не были настолько удобными, как у его коллеги, что рядом в этом составе. Нападающий «Зенита» привычно искал мяч глубже, разумеется, выигрывал единоборства – как внизу, так и на привычном втором этаже. Дзюба забил два мяча, имея три точных удара за матч, то есть эффективность высокая, а еще создал целых 7 моментов для напарников. Стоит ли удивляться, что Артем лидирует по голам и ассистам во всей РПЛ ?

Сердар Азмун («Зенит») – зверь тура

Сделал первый хет-трик в чемпионатах России. Об игре «Урала» в защите сможете прочитать в антисборной, а здесь отмечаем созидателей и героев. Азмуну было просто, но иранец редко выбирает сложные ходы, ему больше к лицу хитрость на острие. Вот бы российские форварды были такими же пронырливыми, но и более увлеченными. Сердар не всегда собран – даже против «Урала» легко мог сделать покер, ведь имел 7 ударов в створ, но 3 гола и 1 ассист делают Азмуна любимцем всех игроков в Fantasy, что его выбрали – набрал рекордное количество очков в 22-м туре.

Главный тренер

Владимир Федотов («Сочи»)

«Зениту» помогал побеждать не столько Семак, как «Урал» — это факт. Успехи «Локомотива», «Динамо» или «Спартака» не настолько уверенные, чтобы искать причину в тренерах. Евсеев исполнил на бис знакомую песню о главном – медленный ЦСКА не сломал «Уфу», а «Тамбов» переиграл не «Краснодар». В отличие от «Сочи». Федотов изумительно подготовил команду к весне, и очень жаль, что банду Кокорина, Нобоа и Джанаева могут остановить непредвиденные обстоятельства. «Сочи» переиграл «Краснодар» по делу, елочка «3-4-2-1» работает.

Радость тура. Результативность