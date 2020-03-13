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Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» вошли в команду недели Лиги Европы

вчера, 16:09

Пресс-служба Лиги Европы в твиттере опубликовала команду недели по итогам первых матчей 1/8 финала.

Команда недели: Йонас Омлин, Кевин Буа, Эрай Джюмерт, Самуэле Кампо (все — «Базель»), Люк Шоу, Эрик Байи, Брендон Уильямс, Фред, Даниэль Джеймс, Одион Игало (все — «Манчестер Юнайтед»), Чарлес Арангис («Байер»).

Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» вошли в команду недели Лиги Европы

Ранее стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

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Аpбитр
Аpбитр ответил Байкал-38.
вчера в 21:44
Я редко бываю в банах, но мой вопрос накипел! Но я не провоцировал Вас и тем более не оскорблял. Лишь задал вопрос, опять же по сравнению с вопросами князя просто невинность. И это бан на 7 суток? я в шоке!!!
Вот пусть Князь и задаёт.
Не нужно влазить в данные вопросы.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Аpбитр
вчера в 21:40
1. На премодерацию ставят только за нарушающие комментарии. ( не нужно выдумывать лишнего ) 2. Если даже модератор и отсутствовал, все нарушители потом понесли своё наказание. И как минимум, модераторам не Вам отчитываться, на рабочем он месте или нет. 3. Вам написали оскорбительный комментарий, Вы ответили в той же форме, только тщательно это завуалировали. На этом вопросы закрываем, последующие недовольстве по данным вопросам, будет бан.
Я редко бываю в банах, но мой вопрос накипел! Но я не провоцировал Вас и тем более не оскорблял. Лишь задал вопрос, опять же по сравнению с вопросами князя просто невинность.
И это бан на 7 суток? я в шоке!!!
ДСА
ДСА
вчера в 16:39
Сборная соответствует достигнутым результатам.
Аpбитр
Аpбитр ответил SuperGobb
вчера в 16:30
Напротив, теперь появится ещё больше вопросов. Первый из них такой: С каких это пор у нас модератор удаляет вполне корректные вопросы? А потом эти удалённые ни с того ни с сего комментарии идут в расчёт при перманентах и премодерации.(( Второй вопрос: Почему вы отсутствовали на рабочем месте и позволяли одному пользователю творить вакханалию? Третий вопрос: Какой из удалённых комментариев носил оскорбительный характер? Где вообще вы нашли нецензурщину?
1. На премодерацию ставят только за нарушающие комментарии. ( не нужно выдумывать лишнего )
2. Если даже модератор и отсутствовал, все нарушители потом понесли своё наказание. И как минимум, модераторам не Вам отчитываться, на рабочем он месте или нет.
3. Вам написали оскорбительный комментарий, Вы ответили в той же форме, только тщательно это завуалировали.
На этом вопросы закрываем, последующие недовольстве по данным вопросам, будет бан.
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