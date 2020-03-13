Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» вошли в команду недели Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы в твиттере опубликовала команду недели по итогам первых матчей 1/8 финала.
Команда недели: Йонас Омлин, Кевин Буа, Эрай Джюмерт, Самуэле Кампо (все — «Базель»), Люк Шоу, Эрик Байи, Брендон Уильямс, Фред, Даниэль Джеймс, Одион Игало (все — «Манчестер Юнайтед»), Чарлес Арангис («Байер»).
Ранее стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов.
Не нужно влазить в данные вопросы.
Не нужно влазить в данные вопросы.
И это бан на 7 суток? я в шоке!!!
И это бан на 7 суток? я в шоке!!!
2. Если даже модератор и отсутствовал, все нарушители потом понесли своё наказание. И как минимум, модераторам не Вам отчитываться, на рабочем он месте или нет.
3. Вам написали оскорбительный комментарий, Вы ответили в той же форме, только тщательно это завуалировали.
На этом вопросы закрываем, последующие недовольстве по данным вопросам, будет бан.
2. Если даже модератор и отсутствовал, все нарушители потом понесли своё наказание. И как минимум, модераторам не Вам отчитываться, на рабочем он месте или нет.
3. Вам написали оскорбительный комментарий, Вы ответили в той же форме, только тщательно это завуалировали.
На этом вопросы закрываем, последующие недовольстве по данным вопросам, будет бан.