Символическая сборная «Зенита» всех времен

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сегодня, 16:00

Разбавим паузу в российском футболе приятной ностальгией. О легендах петербургского клуба – на «Соккер.ру».

Предупреждение. Знаем о существовании легенд «Зенита» разных десятилетий, чемпионского 1984-го, но это основа символической сборной – есть всего одиннадцать позиций, и вместить каждого достойного нереально.

Гегемоном «Зенит» стал в 21 веке – следовательно, успешные игроки более высокого класса места в основе так просто не отдадут. Как и в случае с зарубежными клубами, приходится оставлять ряду легенд лишь почетное упоминание.

Окончательный выбор не является истиной в последней инстанции, но отражает историю клуба. Нет смысла критиковать чужое мнение, основанное на сравнении и сопоставлении, лучше оставляйте свой вариант в комментариях.

Вратари

Леонид Иванов (Россия)

Родился в Петрограде в 1921 году, еще до образования СССР , во время войны отправился в Казань в эвакуацию вместе с командой, где работал на заводе. Возобновил карьеру, сенсационно взяв Кубок СССР . И хотя «Зенит» тех лет был откровенным середняком, Иванов украшал команду. Леонид Григорьевич до появления Яшина занимал первые строчки в рейтингах голкиперов, стал первым игроком «Зенита», вызванным в сборную. Малафееву было намного комфортнее, играл за фаворита. Кроме того, Вячеслав не был лучшим вратарем страны, а Иванов на протяжении нескольких лет – был. Сыграл 331 матч за «Зенит» и отбил немало сложных мячей.

Резерв: Вячеслав Малафеев (Россия), Михаил Бирюков (Россия).

Защитники

Александр Анюков (Россия)

Вот тут уже нет особого выбора, поскольку в 20 веке у «Зенита» никогда не было правого защитника, который собрал бы почти 80 матчей за сборную, выиграл несколько чемпионских званий и Кубок УЕФА . А в 21 веке такой человек из Самары приехал. Александр играл в «Зените» четырнадцать лет, поднялся на четвертое место в списке гвардейцев команды, даже забил 13 голов, хотя речь о скорее о цепком игроке защиты, нежели о чрезвычайно атакующем футболисте. Анюков — пятикратный чемпион и обладатель 13 трофеев с клубом.

Владимир Голубев (Россия)

Номинально самый сильный центральный защитник, который играл за «Зенит» — Иванович. Это если говорим о значимости для футбола, а не о форме в почтенном возрасте. Гарай тоже крут, но его жена Тамара быстро вывезла из России, даже сотни матчей не сыграл, в отличие от Бано. Но ни тот, ни другой, ни Крижанац, Губочан или Хаген не могут выйти на уверенное первое место. Поэтому отдадим должное тем, кто защищали «Зенит» во времена, когда команду многие соперники могли уничтожить. Владимир Голубев родился в Ленинграде и является примером локальной клубной легенды. 384 сыгранных матча, вся карьера – в «Зените».

Николас Ломбертс (Бельгия)

Кто бы мог подумать, что бельгиец окажется самым опытным из всех легионеров в истории «Зенита»? Николас играл за клуб десять лет, провел 289 поединков, и этот показатель никто не перебил. Не сказать, что у «Зенита» есть привычка собирать под свои знамена центральных защитников, которые никогда не ошибаются – какую легенду ни возьми, у всех есть грешки, однако Николас в лучших матчах показывал класс. У него четыре титула чемпиона России, в еврокубковых финалах «Зенита» не играл, но всегда рисковал собой ради команды.

Анатолий Давыдов (Россия)

Увы, Кришито остался лишь в списке почетных резервистов, хотя классно дебютировал, пережил сложную травму, вернулся в центр защиты при Виллаш-Боаше. Но и Давыдов, игравший в центре поля и на фланге защиты – легенда «Зенита», главный гвардеец клуба (465 матчей), заслуживает внимания. Нельзя сказать, что выпускник школы «Ювентуса» уступает воспитаннику тульского футбола по классу – Анатолий Викторович не играл за сборную, как Миммо за Италию, однако уважим историческую значимость. Давыдов среди символов «Зенита», чемпион 1984 года.

Резерв: Доменико Кришито (Италия), Бранислав Иванович (Сербия), Эсекьель Гарай (Аргентина), Ивица Крижанац (Хорватия), Михаил Лохов (Россия), Эрик Хаген (Норвегия).

Полузащитники

Живанилдо Халк (Бразилия)

Машина, что тут еще добавить? Халк всегда принимал решения, которые выгодны его семье, поэтому из России отправился в Китай, а из Португалии перебрался не в Англию. Однако свою работу Живанилдо выполнял усердно – один из тех, кто дрался за «Зенит», невзирая на обстоятельства. Халк был в Санкт-Петербурге лидером, забивал красивыми дальними ударами, зарабатывал пенальти и штрафные, раздавал голевые передачи. Не попал на самый успешный отрезок, чтобы нахватать европейских трофеев, но класс и влияние на клуб не оспариваются.

Анатолий Тимощук (Украина)

Почему здесь именно Тимощук, а не один из других опорников, вроде Денисова или Горшкова? Во-первых, Анатолий – знаковая фигура для клуба. Во-вторых, для «Зенита» важно отношение с футболистом, а тот же Игорь ушел не очень красиво. Ну, а Горшков просто уровнем ниже, чем Тимощук. Украинец пришел вовремя, стал вожаком команды, которая добилась международных успехов – что автоматически поднимает уровень футболиста, уехал в «Баварию», где многое выиграл, то есть доказал класс, чего другие сделать не сумели.

Константин Зырянов (Россия)

Скоулз для «Зенита». Широков был еще хитрее, Радимов не так долго играл за команду, хотя его хорошо запомнили. Можно поискать других достойных хавбеков, но именно Константин – один из тех, кого грех недооценивать. Такие футболисты важны и нужны, такие футболисты отвечают за стиль. Когда-то Спаллетти сказал, что Зырянов слишком умный, и это его проблема, но в шутке кроется разгадка, почему смог играть за «Зенит» на протяжении 13 лет, невзирая на конкуренцию и тот факт, что в команду хавбек пришел почти в тридцать лет. Зато с приходом Зырянова совпало начало успешной эпохи.

Мигель Данни (Португалия)

Красавец, вожак и чемпион! И по отношению к работе – после стольких сложных травм возвращался, настоящий профессионал. И по тому, как относился к матчам за «Зенит» — в отличие от ряда легионеров, готов был драться до конца, обзываться на всех вокруг, материться, ломать чужую защиту самостоятельно, когда команду накрывал очередной такой узнаваемый спад. «Зенит» никогда не был стабильным, а Данни так и не стал счастливым игроком чемпионской команды в топ-5 с постоянным притоком трофеев. Зато с «Зенитом» многое выиграл, полностью оправдав вложения.

Резерв: Павел Садырин, Роман Широков, Игорь Денисов, Вячеслав Мельников, Владислав Радимов (все — Россия), Радек Ширл (Чехия), Александр Спивак (Украина), Александр Горшков (Россия/Украина).

Нападающие

Александр Кержаков (Россия)

Лучший снайпер в истории «Зенита», автор 163 мячей. У Кулика средняя результативность выше, Бурчалкин и Желудков – легенды клуба, однако Кержаков доказал свой класс не раз и не два. Возможно, если бы Дзюба дольше играл за «Зенит», то мог бы составить Кержакову конкуренцию в итоге, но Артем в возрасте, уже не успеет. Кержакова не скоро обгонят, его рекорд на десятилетие минимум. Александр начинал футбольную карьеру в школе «Зенита», и завершил ее в знакомой футболке.

Андрей Аршавин (Россия)

Самый высококлассный российский футболист новейшего времени. Были более талантливые, были более усердные, но Аршавин умел многое, в его игре в лучшие годы была магия. Испортил себе репутацию, позже немного отыгрался, съездил в «Арсенал» — наверное, поздновато выбрался, успел сверкнуть на Евро-2008, заглядывал в «Зенит», но лучшие годы провел до переезда в Лондон. Андрей был изобретательным футболистом, который мыслил на уровне мировых звезд. Физически не являлся настолько сильным и стабильным, но заслуженно среди легенд «Зенита».

Резерв: Лев Бурчалкин, Владимир Кулик, Юрий Желудков, Владимир Клементьев, Владимир Казаченок, Артем Дзюба (все — Россия).

Главные тренеры

Павел Садырин (Россия) и Дик Адвокат (Нидерланды)

Не смогли разделить, а игнорировать одного ради второго – неправильно. Садырин принес сенсационный чемпионский титул. Невзирая на бронзу 1980 года, через четыре года «Зенит» не считался фаворитом, а голландский Дик пошел дальше всех в Европе. Привел «Зенит» к чемпионству в России, привел к победе в Кубке УЕФА , а потом смог обыграть со своей командой «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка.

Та команда стала легендарной, и хотя у Адвоката не всегда и не все получалось на посту тренера «Зенита», среди наставников клуба все, так или иначе, не без греха. Но именно голландец утвердил команду в роли ведущего клуба в России, а Спаллетти позже развил успех. Садырин и Адвокат – разные, но оба повлияли на историю «Зенита», которая с проходом больших денег заметно изменилась, ведь раньше была локальной, но милой сердцу петербуржцев.

Старый «Зенит» однозначно любили сильнее в городе, но новый столько трофеев выиграл и таких сильных игроков собрал под знамена, что нельзя выбрасывать игроков международного класса ради ребят с соседнего двора со считанными матчами за сборную или в Европе. Получается симбиоз, отражающий историю клуба, который был любим локально, оставаясь никем глобально. А теперь стал всем в российском футболе. Зато в разные времена умели сыграть размашисто и красиво!