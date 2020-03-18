Символическая сборная «Аякса» всех времен

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сегодня, 21:31

Сегодня амстердамский клуб отмечает 120-й день рождения. «Соккер.ру» приготовил особенный подарок!

Вратарь

Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

Большой Эдвин играл за любительскую команду из Нордвейка, причем сначала бегал в поле, а однажды, когда на игру не пришел основной вратарь, ван дер Сару пришлось встать в ворота как самому высокому. В 1990-м роттердамская «Спарта» приглашает 19-летнего любителя на пост третьего голкипера, но Эдвин гордо отказывается, а через несколько дней переходит в «Аякс» Луи ван Гала. В Амстердаме ван дер Сар задержался на 9 лет, выиграл 14 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, и вырос в одного из сильнейших вратарей планеты.

Альтернативный вратарь: Пит Схрейверс (Нидерланды)

Защитники

Вим Сюрбир (Нидерланды)

Атакующий правый защитник был неотъемлемой частью успехов «Аякса» в 70-е, а в общей сложности отыграл за амстердамский клуб 14 сезонов, которые принесли ему 24 трофея. Сюрбир постоянно привлекался в сборную Нидерландов, он серебряный призер двух чемпионатов мира, всего сыграл за «оранжевых» 60 матчей. Не многим классным игрокам удалось задержаться в «Аяксе» так надолго, Вим покинул родной клуб, когда его лучшие годы были уже позади. Он один из двух футболистов, перешагнувший отметку в 500 матчей за «Аякс».

Данни Блинд (Нидерланды)

Вся карьера Блинда-старшего прошла в Нидерландах, причем до 25-ти он выступал за роттердамскую «Спарту» и считался средним защитником, даже в сборную не вызывался. Потом был переход в «Аякс» и встреча с ван Галом, которая изменила все: Данни отыграл 13 сезонов за «Детей Бога», на протяжении 10 лет вызывался в сборную Нидерландов и завоевал россыпь трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов и Кубок чемпионов 1994/95, который поднял над головой первым на правах капитана команды.

Франк де Бур (Нидерланды)

Де Бур тоже всем обязан ван Галу. Франк, как и его брат-близнец Рональд, является воспитанником «Аякса», а за первую команду он заиграл в 18 лет, когда Луи принял команду и открыл двери для талантливой молодежи. За 10 сезонов в «Аяксе» Франк выиграл все, о чем только мог мечтать в юности, после чего отправился следом за любимым тренером в «Барселону», где еще пять лет играл на высочайшем уровне.

Руд Крол (Нидерланды)

Из 90-х возвращаемся в 70-е — эпоху великих завоеваний «Аякса», огромную роль в которых сыграл Руд Крол, один из самых авторитетных защитников в истории голландского футбола. 12 сезонов в «Аяксе», четверть сотни трофеев, блестящая международная карьера — на позиции левого защитника некому было составить конкуренцию прыткому Кролу. Особенно, если вспомнить, что Руд занимает пятое место в списке главных гвардейцев «Аякса» за всю историю клуба.

Альтернативные защитники: Джон Хейтинга, Велибор Васович, Барри Хюльсхофф, Хорст Бланкенбург.

Полузащита

Франк Райкард (Нидерланды)

Райкард уже фигурировал в символической сборной «Милана» всех времен, но там попал только в альтернативный состав полузащиты, а за «Аякс» сыграет в основе. «Черный лебедь» поиграл за «аяксидов» в 80-е на протяжении семи сезонов, после чего уехал за рубеж и обрел себя в «Милане». В статусе легенды «Аякса» укрепился благодаря своему возвращению: стал дядькой в «детском саду» ван Гала, принял деятельное участие в самом главном завоевании того периода — победе в Лиге чемпионов. Именно Франк в финале против знакомого «Милана» отдал голевую передачу на победный гол Патрику Клюйверту в концовке матча.

Йохан Нескенс (Нидерланды)

Один из величайших футболистов в истории голландского футбола, порой даже Кройф рефлексировал, а этот Йохан тащил, ведь привык к постоянному движению и в чем-то был самым главным символом «тотального футбола»: Нескенса можно было встретить и на позиции правого защитника, и в средней линии, и в атаке. За «Аякс» он провел всего четыре сезона перед тем, как уехать в «Барселону», где уже ждали Михелс и Кройф, но то были великие сезоны, вобравшие в себя три подряд завоевания Кубка чемпионов.

Йохан Кройф (Нидерланды)

Кройф не нуждается в дополнительных представлениях, Йохан входит в число величайших футболистов в истории, он особенный, а в чем-то — непревзойденный. Например, с «Аяксом» выиграл 8 чемпионских титулов в придачу к трем Кубкам чемпионов. Йохан вернулся в «Аякс» после испано-американских приключений, хотя ему и не удалось завершить карьеру в родном клубе. Исключительную крутость Кройфа подчеркивает тот факт, что он отметился в идеальной команде всех времени еще одного великого клуба.

Альтернативные полузащитники: Эдгар Давидс, Бенни Мюллер, Герри Мюрен.

Нападающие

Шак Сварт (Нидерланды)

Невозможно обойти стороной этого футболиста. Шак Сварт известен под прозвищем «Мистер „Аякс“, которое он полностью оправдывает. Воспитанник амстердамского клуба на профессиональном уровне играл только за „Аякс“, в составе которого провел 17 сезонов (1956 — 1973), завершив свою карьеру тремя подряд победами в Кубке чемпионов. Сварт является рекордсменом по числу матчей в составе „Аякса“ (603) и третьим бомбардиром после ван Ренена и Кройфа в истории клуба (228 голов).

Пит ван Ренен (Нидерланды)

Знаю, не все в восторге от футболистов из „бородатых времен“ в составах таких символических сборных, а Пит ван Ренен играл за „Аякс“ еще до второй мировой войны. Но играл долго — 13 лет, и очень результативно. У форварда 273 гола в 237 матчах, 1.15 гола в среднем за игру — с ума сойти! Ван Ренен остается лучшим бомбардиром в истории „Аякса“, даже Кройфу не хватило пары голов, чтобы достать Пита.

Марко ван Бастен (Нидерланды)

Ван Бастен провел короткую, но очень яркую карьеру, которую поделил между двумя командами — „Аяксом“ и „Миланом“. С „россонери“ выиграл больше, но ведь и в составе „аяксидов“ играл блестяще: четырежды стал чемпионом Голландии, выиграл Кубок УЕФА . На протяжении четырех сезонов подряд ван Бастен становился лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов, где у него феноменальная статистика: 118 голов в 112 матчах.

Альтернативные нападающие: Хенк Грот, Пит Кейзер, Яри Литманен.

Тренер

Ринус Михелс (Нидерланды)

Один из величайших тренеров в истории футбола, отец современного „Аякса“. Что еще к этому добавить? В начале 70-х Михелс ушел в „Барселону“ после победы в Кубке чемпионов и оставил Ковачу мощнейшую команду, которую он еще дважды привел к европейской короне, а последствии идеями Ринуса пользовались более или менее все тренеры, чье кредо — атака и доминирование.

Альтернативные тренеры: Луи ван Гал, Штефан Ковач.