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Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке

вчера, 09:42

Испанское издание Marca опубликовало сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке с учетом ожидания и цены.

Вратарь: Кико Касилья.

Защитники: Данило, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Тео Эрнандес.

Полузащитники: Асьер Ильярраменди, Нури Шахин, Жюльен Фобер, Ройстон Дренте.

Нападающие: Хавьер Савиола, Антонио Кассано.

Ранее Антонио Кассано заявил, что переход в «Реал» был главной ошибкой в его жизни.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответил STVA 1
вчера в 20:49
Гольфист не в одном финале ЛЧ забивал,он априори не может быть в этом списке....
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:25
А как же гольфист?
Rattlehead
Rattlehead ответил barcamilan
вчера в 13:27
одного не хватает и это оуэн
Бомбардиры Реала в сезоне 2004/05:
1.Роналдо - 24
2.Оуэн - 16
3.Рауль - 13.
Artuom
Artuom ответил LOpp
вчера в 13:25
где Майкл Оуэн?
А что не так было?? Всеголишь 1 сезон... по забитым голам уступил только Роналдо. И это при том что очень часто выходил со скамейки, а не в старте. И продан за те же деньги.

Тоесть по деньгам клуб не в проигрыше(уверен даже в плюсе ведь покупали обладателя ЗМ). По игре - не феерил, но и явно не провалился(а иначе придётся признать что и Рауль в том сезоне провалился, ведь забил примерно столько же).

Вывод: нормальный трансфер, хоть конечно ждали большего.
NOVA
NOVA
вчера в 13:24
ну и не одного звездного то игрока!!
barcamilan
barcamilan
вчера в 12:35
одного не хватает и это оуэн
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:07
Куртуа все ещё сохраняет шанс потеснить Касилью из этого списка.
Валерон
Валерон
вчера в 12:00
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:43
    где Майкл Оуэн?
    G_r_e_g_o_r
    G_r_e_g_o_r
    вчера в 10:28
    А где Кака ?
    particular
    particular
    вчера в 10:19, ред.
    Неудачные трансферы - это, прежде всего, плохая работа скаутов, агентов и юристов... И только потом - недоработка тренера и ошибка клуба... Бывает...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 10:18
    А, с Данило не так или с Тео.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:12
    Не заиграли....
    Рома Олейник
    Рома Олейник
    вчера в 10:09
    Фобера я что-то не припомню. А Касилья просто всегда был на подмене. Норм кипер.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 09:58
    Раз Касилья - худший вратарский трансфер, то у Мадрида с вратарями все круто было
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 09:49
    Теперь их и не вспомнить.
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