Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке

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вчера, 09:42

Испанское издание Marca опубликовало сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке с учетом ожидания и цены.

Вратарь: .

Защитники: Данило, , , .

Полузащитники: , , , .

Нападающие: , .

Ранее Антонио Кассано заявил, что переход в «Реал» был главной ошибкой в его жизни.