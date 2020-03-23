Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке

Испанское издание Marca опубликовало сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке с учетом ожидания и цены.
Вратарь: Кико Касилья.
Защитники: Данило, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Тео Эрнандес.
Полузащитники: Асьер Ильярраменди, Нури Шахин, Жюльен Фобер, Ройстон Дренте.
Нападающие: Хавьер Савиола, Антонио Кассано.
Ранее Антонио Кассано заявил, что переход в «Реал» был главной ошибкой в его жизни.
1.Роналдо - 24
2.Оуэн - 16
3.Рауль - 13.
1.Роналдо - 24
2.Оуэн - 16
3.Рауль - 13.
Тоесть по деньгам клуб не в проигрыше(уверен даже в плюсе ведь покупали обладателя ЗМ). По игре - не феерил, но и явно не провалился(а иначе придётся признать что и Рауль в том сезоне провалился, ведь забил примерно столько же).
Вывод: нормальный трансфер, хоть конечно ждали большего.
Тоесть по деньгам клуб не в проигрыше(уверен даже в плюсе ведь покупали обладателя ЗМ). По игре - не феерил, но и явно не провалился(а иначе придётся признать что и Рауль в том сезоне провалился, ведь забил примерно столько же).
Вывод: нормальный трансфер, хоть конечно ждали большего.
По факту была сотня трансферов намного хуже этих всех товарищей. Но самая позорная и бездарная акция это было покупка "Ван Дер Варт-Снейдер-Роббен". Знатно сливочная помойка тогда обгадилась...оптом обделалась.
По факту была сотня трансферов намного хуже этих всех товарищей. Но самая позорная и бездарная акция это было покупка "Ван Дер Варт-Снейдер-Роббен". Знатно сливочная помойка тогда обгадилась...оптом обделалась.