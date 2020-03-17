Антисборная 22-го тура. «Урал», «Краснодар», что вы натворили?

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сегодня, 21:52

Пять клубов пропустили от трех до семи мячей, а один из фаворитов уступил Кокорину. Антигерои выходных — на «Соккер.ру».

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Ни один вратарь в этом туре не виноват в негативном результате, однако антисборная не может быть без голкипера. Поэтому работаем методом исключения. Годзюр натерпелся, но не был причиной пропущенных от «Зенита» семи мячей. Иногда лучше мог сыграть Фролов, но там снова чудила в первую очередь защита. Поэтому выбираем сильного вратаря сильной команды. Песьяков даже перед своим автоголом мог сыграть лучше – дотянулся до мяча, но не отбил, и пропустил 3 гола после 4 точных выстрелов. Не спас, хотя дважды точно мог!

Защитники

Ризван Уциев («Ахмат»)

Плохо играл Семенов, но Уциев оказался на фланге с ребятами, которые и в центре спокойно заходили – Рауш и Скопинцев забили по голу, и опытного правого защитника «Ахмата» на фланге подергали. С напором названных игроков «Динамо» Ризван банально не справился. Отмечаем, что у него были вылазки на чужую половину поля по флангу, однако речь о защитнике. В обороне Уциев не сделал ни одного перехвата, ни разу не вынес мяч от ворот, заработал желтую карточку и лишь раз отобрал мяч. Ну, и пенальти за явную игру рукой учитываем.

Мацей Вилюш («Урал»)

Парфенов снял Вилюша в перерыве, поскольку не хватило сил смотреть на то, что Мацей творил. Описывать действия защиты «Урала» в первом тайме, который принес «Зениту» 14 ударов и привел к четырем голам за девятнадцать минут, не имеет смысла – этот как пересказывать вам сюжет ролика для взрослых. Петербуржцы сделали уральцам больно, причем те словно расступались, пятились, ошибались позиционно, нарывались на новый и новый удары. Мацей сыграл безобразно – ужасный матч для поляка.

Артем Мамин («Урал»)

А как без еще одного представителя «Урала» в антисборной после 7:1 в Санкт-Петербурге? Разумеется, Мамин был очень плох, конечно же, он его игра – одна ошибка длинною в полтора часа. Парфенов решил поиздеваться над молодым защитником, ведь не снимал его по ходу матча. Кстати, любопытный факт – Мамин сыграл первый матч в сезоне. Забавное совпадение, а вот 30 ударов в сторону ворот Годзюра – не совпадение ни разу. Артем не готов к РПЛ , если так играет в футбол.

Никита Чернов («Крылья Советов»)

Отдельно хочется пнуть Мартыновича – человек его опыта и класса не имеет права так подставлять себя и Сафонова, как белорус делал в игре против «Сочи», когда Кокорин, Заболотный и Мостовой делали в контратаках, что хотели. Но все-таки сильнее на антисборную наиграл по сумме всех ошибочных действий именно Чернов. «Тамбов» был хитрым и ловким, а Никита не только привез гол неточным пасом на вратаря, но ошибался еще и еще. Бороться – боролся, но привозил, проиграв 3:0 в матче борцов за выживание.

Игорь Калинин («Урал»)

Парфенов в Санкт-Петербурге поставил двух защитников из четверки, которые дебютировали в РПЛ . Самое время для стартовой проверки – игра против чемпиона и лидера в гостях. В результате все увидели, что Малком может сделать с защитником, который до этого толком на высоком уровне в России не играл, ведь сидел на лавке в «Краснодаре», «Рубине», «Динамо», а теперь – в «Урале». С таким футболом украинец и останется на периферии, ведь экспериментальную оборону Годзюра просто разорвали. Позор «Уралу» за такой футбол.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

Может, Норманн не в курсе, но он из тройки с Еременко и Поповым единственный, кто умеет отбирать мяч. При этом норвежец слишком активно шел вперед и слишком редко страховал защиту, которая точно пострадала от решения Сигурдссона уехать зимой. «Ростов» не играл ужасно против «Локомотива», как и ЦСКА против «Уфы», поэтому нет наплыва кандидатов из этих клубов, однако посмотрите на голы и атаки команды Семина – Карпина подставил нулевой прессинг перед штрафной площадью. Норманн недоработал в защите, причем явно.

Кристоффер Олссон («Краснодар»)

Широков пересказал мнение Галицкого о своей команде – хорошие парни. А должны быть волками, которые даже сытыми разрывают всех. «Краснодар» сильно разочаровал. Какая разница, сколько потерь в составе, если напротив команда, собранная летом и зимой? «Сочи» клубы уровня «быков» должны обыгрывать на классе, а тут скорее на классе сыграли хозяева. И хотя не сказать, что «быки» именно персонально провалились – скорее как команда, всю безликость олицетворяет Олссон. Никакой в созидании, не помощник в защите.

Андрей Егорычев («Урал»)

Дважды пересмотрел выступления «Урала» против «Зенита», поэтому можно смело констатировать, что когда оборона поплыла, а Дзюба и Азмун делали фарш из защитников Годзюра, то активно уходил от борьбы и всячески мешал собственной команде не пропустить также центральный полузащитник гостей Егорычев. По его вине и так потеряли два очка против ЦСКА – запорол идеальную контратаку, а теперь в защите привозил и провозил. Фидлер в 60 лет будет играть лучше, чем получилось у Андрея в Санкт-Петербурге.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Футбольная мистика. Был перспективный форвард, в юном возрасте выиграл приз лучшему снайперу сезона, остался в команде, где хватает людей с пасом – у Дзагоев, Сигурдссона, Фернандеса и Влашича есть навыки ассистентов, как и у Облякова, что против «Уфы» не сыграл. Однако сколько моментов Чалову в этом сезоне не создавали, сколько раз он к «точке» не подходил – все без толку. Федора сняли на 56 минуте, поскольку у Ганчаренко не настолько сильные нервы, чтобы играть вдесятером так часто.

Ари («Краснодар»)

Давайте сравним двух нападающих с паспортами РФ , которые уже вызывались в сборную страны и сыграли между собой. Есть один – нанес 4 удара, 2 раза попал в створ ворот, выиграл 4 верховые дуэли. И есть второй – у Ари 3 удара, 2 точных, но не голевых, попытки цепляться за мяч, но безуспешные – бразильский россиянин не создал ни одного момента для «Краснодара» в поединке против «Сочи». Кстати, если думаете, что выше сравнили Ари с Кокориным из «Сочи». Нет, опытного форварда сопоставили с Антоном Заболотным. И даже эту дуэль Ари проиграл.

Главный тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)

«Урал» такой «Урал». Неужели думают, что окажутся в финале Кубка России против «Зенита» и возьмут реванш? После 7:1 поверить в такой разворот будет сложно. Правильно ли тренеру в выездной игре против «Зенита» менять половину основных защитников, выпуская на поле двух человек, которые дебютировали в РПЛ на выходных в этом сезоне? Неправильно.

Правильный ли был настрой, если с 8 по 15 минуты пропустили трижды? Нет. Причем не подумайте грешным делом, что «Зенит» провел сказочный матч на космической скорости, играли спокойно, как давал соперник. Тоже промахивались, тоже были ошибки. Просто «Урала» на поле не нашлось, и тренер, который подобное допускает, должен разделять вину. Парфенов пережил позор вместе со своими футболистами.

7:1 – жалкое, унылое, гнилое и недостойное профессиональных спортсменов поражение. Дело в только не счете, дело в том, настолько ужасно уральцы сыграли. У них и так 0 побед в 19 матчах против «Зенита», но 7:1 – перебор.