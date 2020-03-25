Карпин принял участие в кампании ФИФА против COVID-19

Главный тренер «Ростова» снялся в ролике ФИФА и ВОЗ против коронавируса:

Первое, это ваши руки. Мойте как можно чаще с мылом или с любым другим спиртосодержащим средством.

Если вы чихаете или кашляете, прикройте рот согнутым локтем. Также можно использовать одноразовые носовые платки, но после использования их обязательно сразу надо выкинуть. Старайтесь не трогать рот, нос, глаза руками. Это предотвратит попадание вируса в организм. При общении с другими людьми пытайтесь не подходить близко. Сохраняйте дистанцию минимум метр при общении с людьми, которые чихают или кашляют.

Если вы себя плохо чувствуете, оставайтесь дома. И, пожалуйста, соблюдайте все рекомендации местных органов здравоохранения.