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Карпин принял участие в кампании ФИФА против COVID-19

вчера, 20:38

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин снялся в ролике ФИФА и ВОЗ против коронавируса:

Первое, это ваши руки. Мойте как можно чаще с мылом или с любым другим спиртосодержащим средством.

Если вы чихаете или кашляете, прикройте рот согнутым локтем. Также можно использовать одноразовые носовые платки, но после использования их обязательно сразу надо выкинуть. Старайтесь не трогать рот, нос, глаза руками. Это предотвратит попадание вируса в организм. При общении с другими людьми пытайтесь не подходить близко. Сохраняйте дистанцию минимум метр при общении с людьми, которые чихают или кашляют.

Если вы себя плохо чувствуете, оставайтесь дома. И, пожалуйста, соблюдайте все рекомендации местных органов здравоохранения.

Ранее Карпин в своем инстаграме поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:20
Странные люди называют хорошего тренера и хорошего в прошлом игрока Валерик. Значит тренера их команды тоже можно называть уменьшительно-пренебрежительным именем
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:16
Пора внедрять своего человека в ФИФА...
Валерик подходит
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