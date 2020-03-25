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Тедеско: «В Москве меня редко узнают на улице»

сегодня, 17:43

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско признался, что ему нравится жить в Москве.

В Гельзенкирхене было сложно гулять по улицам, потому что во время прогулки у меня постоянно просили автографы и делали со мной селфи. В Москве я могу вести более сдержанную жизнь, потому что меня редко узнают.

Мы нашли отличный итальянский ресторан, часто бываем там. Я также должен сказать, что мне очень нравится русская кухня.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 20:13
нужно что сделать что бы узнавал, рано что то зазвездился...
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:09
Что Москва, ручаюсь, что и соседи не знают кто такой.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:07
Заедь стулом "паку" узнавать будут не только в Москве, а во всей стране.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 20:07
беспредел , надо исправлять!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:07
Федун уже занесен в список рекордов Гинесса. 13 тренеров за 11 лет - это достижение трудно даже повторить!!!
Эт-точно!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:03
Как можно сравнивать Гельзенкирхен с Москвой???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
сегодня в 19:56
Москва - муравейник, поэтому и не узнают. Это даже плюс: не нужно скрываться от людей, осматриваться по сторонам, ходить с охраной. Идёшь куда надо и никаких проблем.
Скорей он сам в охране у Федуна будет, чем ему охрану дадут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leha-ha50
сегодня в 19:55
Через полгодика и спартачи совсем забудут, у Федуна долго не задерживаются.
Федун уже занесен в список рекордов Гинесса. 13 тренеров за 11 лет - это достижение трудно даже повторить!!!
kts
kts
сегодня в 19:46
В кащенке признают....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:27
    makkie
    makkie
    сегодня в 19:19
    Москва - муравейник, поэтому и не узнают.
    Это даже плюс: не нужно скрываться от людей, осматриваться по сторонам, ходить с охраной. Идёшь куда надо и никаких проблем.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:14
    Рановато ещё)))
    leopit
    leopit
    сегодня в 19:14
    Только частенько паспорт проверяют,принимая за примолдавского цыгана...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 18:54
    Дзюба: "В лесу меня редко узнают"
    Aibek Satykulov
    Aibek Satykulov
    сегодня в 18:48
    В конце сезона узнает вся Россия когда в зоне вылета окажешься
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:48
    Через полгодика и спартачи совсем забудут, у Федуна долго не задерживаются.
    Aibek Satykulov
    Aibek Satykulov
    сегодня в 18:47
    Конечно на армяна похож
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:41
    Запрыгнеш ещё раз на коня не то, что Москва, вся Россия узнавать начнет!).
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 18:37
    Скажи спасибо... А то бы и люлей отгребал постоянно...)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:35
    Оно и понятно! Наверняка только фанаты пупсиков и узнают) А так ты вообще кто? Давай до свиданья!
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 18:31
    Ну просто за пределами Тарасовки ты никто и звать тебя никак
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:31
    Таких тедесок полный пердив и мало кто их знает вообще.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 18:30
    Не узнаю так как все в масках ходят....
    Не переживай - на поле тебя увидят...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:29
    Ахахах! Очередной тарасовский клоун.
    311
    311
    сегодня в 18:28
    Ноунейм-тренер из середняка с 10 места мало кому известен, сколько не скачи на поле!)
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:26
    А теперь в маске вообще не узнать.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:25
    Там есть кого узнавать....
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:24
    Не печалься Доменико! Стоит проиграть несколько игр сразу будут узнавать....
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 18:22
    Не запомнился пока
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:14, ред.
    Его и на арене то не все узнают...
    Вон Гончаренко отпихнул ,не понимая что это за тип обниматься припрыгал...))))
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