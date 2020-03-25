Тедеско: «В Москве меня редко узнают на улице»

Наставник «Спартака» признался, что ему нравится жить в Москве.

В Гельзенкирхене было сложно гулять по улицам, потому что во время прогулки у меня постоянно просили автографы и делали со мной селфи. В Москве я могу вести более сдержанную жизнь, потому что меня редко узнают.

Мы нашли отличный итальянский ресторан, часто бываем там. Я также должен сказать, что мне очень нравится русская кухня.