Тедеско: «В Москве меня редко узнают на улице»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско признался, что ему нравится жить в Москве.
В Гельзенкирхене было сложно гулять по улицам, потому что во время прогулки у меня постоянно просили автографы и делали со мной селфи. В Москве я могу вести более сдержанную жизнь, потому что меня редко узнают.
Мы нашли отличный итальянский ресторан, часто бываем там. Я также должен сказать, что мне очень нравится русская кухня.
Это даже плюс: не нужно скрываться от людей, осматриваться по сторонам, ходить с охраной. Идёшь куда надо и никаких проблем.
Это даже плюс: не нужно скрываться от людей, осматриваться по сторонам, ходить с охраной. Идёшь куда надо и никаких проблем.
Не переживай - на поле тебя увидят...
Не переживай - на поле тебя увидят...
Вон Гончаренко отпихнул ,не понимая что это за тип обниматься припрыгал...))))
Вон Гончаренко отпихнул ,не понимая что это за тип обниматься припрыгал...))))