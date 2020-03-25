Максименко: «Выкладываюсь на 200%, чтобы быть основным в „Спартаке“»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как ему удается быть первым номером «красно-белых»:
Я просто делаю свою работу, получаю удовольствие и выкладываюсь на 200% на тренировках и в играх. Если дают шанс, то надо им воспользоваться.
Ранее Максименко поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
Играет как опытный кипер, а с Оренбургом раза 3-4 реально спас ворота.
Дай Бог и дальше так продолжит!
Играет как опытный кипер, а с Оренбургом раза 3-4 реально спас ворота.
Дай Бог и дальше так продолжит!