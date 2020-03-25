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Максименко: «Выкладываюсь на 200%, чтобы быть основным в „Спартаке“»

вчера, 20:30

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как ему удается быть первым номером «красно-белых»:

Я просто делаю свою работу, получаю удовольствие и выкладываюсь на 200% на тренировках и в играх. Если дают шанс, то надо им воспользоваться.

Ранее Максименко поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:35
В свои 22 реально тащит. Если так же будет прогрессировать, то скоро уедет в Европу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Парень явно прибавляет, скоро Гильерму спихнет в сборной.
makkie
makkie
вчера в 21:05
Макси сильно спрогрессировал в этом сезоне.
Играет как опытный кипер, а с Оренбургом раза 3-4 реально спас ворота.
Дай Бог и дальше так продолжит!
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 20:58
санек так и надо!удачи тебе и больше сухих матчей!
Викос
Викос
вчера в 20:37
удачи!
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