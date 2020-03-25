М. Кержаков: «Один раз едва не потерял сознание после удара Заболотного»

Голкипер «Зенита» в эфире клубного инстаграма поделился мнением о тренировках с форвардом , который сейчас играет за «Сочи»:

Антон Заболотный, с тобой было очень больно тренироваться. В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание.

Первый матч в РПЛ был за «Аланию» с «Ростовом». Тогда выиграли. Ничего героического не совершал в том матче.

Самый курьезный гол я пропустил от Алана Касаева («Рубин») за «Аланию». Было сыро, Алан пробил – мяч летел в меня на уровне живота, я ладонью стал косить мяч и закинул между ног.