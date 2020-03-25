ГлавнаяНовости

М. Кержаков: «Один раз едва не потерял сознание после удара Заболотного»

сегодня, 18:45

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков в эфире клубного инстаграма поделился мнением о тренировках с форвардом Антоном Заболотным, который сейчас играет за «Сочи»:

Антон Заболотный, с тобой было очень больно тренироваться. В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание. 

Первый матч в РПЛ был за «Аланию» с «Ростовом». Тогда выиграли. Ничего героического не совершал в том матче. 

Самый курьезный гол я пропустил от Алана Касаева («Рубин») за «Аланию». Было сыро, Алан пробил – мяч летел в меня на уровне живота, я ладонью стал косить мяч и закинул между ног.

Ранее Кержаков вспомнил игроков, с ударами которых ему трудно было справиться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Максименко: «У меня нет паники из-за коронавируса. Ем всё свежее»
Сегодня, 20:02 Комментарии1
Евсеев — о зарплате Симеоне: «Самый дорогой водитель автобуса в мире!»
Сегодня, 19:10 Комментарии3
Тедеско: «Я не болею за „Фиорентину“»
Сегодня, 17:52 Комментарии0
Тедеско: «В Москве меня редко узнают на улице»
Сегодня, 17:43 Комментарии38
Поярков: «Футболисты „Мордовии“ ждут зарплату за три месяца»
Сегодня, 17:38 Комментарии0
Бубнов: «Без Жиго у „Спартака“ в защите было бы ещё больше проблем»
Сегодня, 17:24 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:12
В футболе всякое бывает...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 20:06
ну хоть не от разочарования
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:38
Мог и убить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:33
Бывает
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Azu-Killah37
сегодня в 19:23
Написано же - "мяч попал мне в голову"
А он прочитал только название новости, на остальное сил не хватило
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Юрниекс
сегодня в 19:20
Заболотный по яйцам засветил?? Ах проказник..
Написано же - "мяч попал мне в голову"
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 19:18
Заболотный по яйцам засветил?? Ах проказник..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100