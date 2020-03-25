Фабрегас: «Я плакал после поражений в „Арсенале“, другие же смеялись»

Полузащитник «Монако» заявил, что сильно переживал после каждого поражения в «Арсенале»:

Я был капитаном и чувствовал огромное давление на себя. Я должен был вести команду к победам. Иногда я приходил домой и плакал после поражений. Не мог даже спать. Другие же игроки смеются после поражений.

В последние два-три сезона чувствовал, что только Насри и ван Перси соответствуют моему уровню. Это не высокомерие, а мои ощущения в тот момент.