Фабрегас: «Я плакал после поражений в „Арсенале“, другие же смеялись»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что сильно переживал после каждого поражения в «Арсенале»:
Я был капитаном и чувствовал огромное давление на себя. Я должен был вести команду к победам. Иногда я приходил домой и плакал после поражений. Не мог даже спать. Другие же игроки смеются после поражений.
В последние два-три сезона чувствовал, что только Насри и ван Перси соответствуют моему уровню. Это не высокомерие, а мои ощущения в тот момент.
Ранее Фабрегас заявил, что хавбек Хави Алонсо хотел перейти в «Арсенал» из «Ливерпуля».