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Фабрегас: «Я плакал после поражений в „Арсенале“, другие же смеялись»

вчера, 21:02

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что сильно переживал после каждого поражения в «Арсенале»:

Я был капитаном и чувствовал огромное давление на себя. Я должен был вести команду к победам. Иногда я приходил домой и плакал после поражений. Не мог даже спать. Другие же игроки смеются после поражений.

В последние два-три сезона чувствовал, что только Насри и ван Перси соответствуют моему уровню. Это не высокомерие, а мои ощущения в тот момент.

Ранее Фабрегас заявил, что хавбек Хави Алонсо хотел перейти в «Арсенал» из «Ливерпуля». 

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 10:11
Шутливый источник.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:41
Нормальный такой капитан - приходил домой и плакал..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
Теперь можно всё что угодно говорить
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:03
Добарселоновский Сеск и правда был футболистом невероятного уровня.
офигенный
офигенный
вчера в 21:07
просто офигевал
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