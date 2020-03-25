Ибрагимович вел переговоры с «Лидсом» до перехода в «Милан»

Совладелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что клуб мог подписать шведского форварда .

Я довольно тесно общался с Ибрагимовичем. Он мог стать для нас решающим усилением, но предпочел перейти в «Милан». Он был со мной честен и открыт. Нам нужно рационально определять командную стратегию. Я даже не общался с главным тренером об Ибрагимовиче, потому что мы не добрались до той стадии, когда это можно было спокойно сделать.