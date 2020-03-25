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Ибрагимович вел переговоры с «Лидсом» до перехода в «Милан»

сегодня, 16:46

Совладелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что клуб мог подписать шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Я довольно тесно общался с Ибрагимовичем. Он мог стать для нас решающим усилением, но предпочел перейти в «Милан». Он был со мной честен и открыт. Нам нужно рационально определять командную стратегию. Я даже не общался с главным тренером об Ибрагимовиче, потому что мы не добрались до той стадии, когда это можно было спокойно сделать.

Ранее стало известно, что Ибрагимович может уже не вернуться в футбол.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:27
Туда он бы точно не пошёл.
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