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«Фиорентина» собрала более полумиллиона евро на борьбу с коронавирусом

сегодня, 15:55

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо обратился к общественности в связи с эпидемией коронавируса.

Я бы хотел поблагодарить всех за сенсационные результаты сбора средств. Спасибо каждому из вас и нашим коллегам из США. Благодаря нашим фанатам и тем, кто верит в «Фиорентину», за несколько дней мы собрали более 500 тыс. евро. Мы еще раз продемонстрировали нашу щедрость и сильную привязанность, а также показали ценности, которые нас вдохновляют.

Ранее сообщалось, что «Интер» собрал 658 тыс. евро в качестве пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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