«Фиорентина» собрала более полумиллиона евро на борьбу с коронавирусом

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо обратился к общественности в связи с эпидемией коронавируса.

Я бы хотел поблагодарить всех за сенсационные результаты сбора средств. Спасибо каждому из вас и нашим коллегам из США . Благодаря нашим фанатам и тем, кто верит в «Фиорентину», за несколько дней мы собрали более 500 тыс. евро. Мы еще раз продемонстрировали нашу щедрость и сильную привязанность, а также показали ценности, которые нас вдохновляют.