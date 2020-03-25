Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией», прошедшая 19 февраля, стала причиной распространения коронавируса в Италии:

Матч был биологической бомбой. Мы не знали, что происходит. Первый заразившийся человек в Италии был обнаружен 23 февраля. Если коронавирус уже распространялся, то 40 тысяч болельщиков на этой игре были заражены.

Никто не знал, что вирус уже среди нас. Многие смотрели матч в компаниях. Вирус передавался от одного человека к другому.