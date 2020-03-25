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Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

вчера, 21:35
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией», прошедшая 19 февраля, стала причиной распространения коронавируса в Италии:

Матч был биологической бомбой. Мы не знали, что происходит. Первый заразившийся человек в Италии был обнаружен 23 февраля. Если коронавирус уже распространялся, то 40 тысяч болельщиков на этой игре были заражены.

Никто не знал, что вирус уже среди нас. Многие смотрели матч в компаниях. Вирус передавался от одного человека к другому.

Ранее капитан «Аталанты» Алехандро Гомес согласился с этой точкой зрения.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 08:10
Кто тогда знал, кто знал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 03:08
Сейчас сфантазировать можно, что угодно.
NOVA
NOVA
сегодня в 02:06
вот-вот!! болелы аталанты по стране разнесли вирус, а футболисты и болелы валенсии привезли вирус в Испанию!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:04
Чушь! Там и кроме футбола хватало вирусов. Чего только стоит общественый транспорт.
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 22:33
вирусолог - любитель
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