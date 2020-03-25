Фердинанд: «Роббен не перешел в МЮ из-за запаха на тренировочной базе»

Бывший защитник МЮ заявил, что экс-вингер сборной Нидерландов отказался переходить в стан «красных дьяволов»:

Роббен был великолепным игроком. Мы должны были подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он был на нашей тренировочной базе. Арьен прогулялся по ней, однако ему не понравился запах. Затем он оказался в «Челси». Не мог в это поверить. Он бы великолепно нам подошел.

Все знали, что он смещается с фланга и подрабатывает мяч под левую ногу, но никто не мог справиться с этим. Такое ощущение, будто он говорил: «Я ворвусь с мячом под левой ногой, но вы меня не остановите». И его не останавливали.