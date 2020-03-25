ГлавнаяНовости

Фердинанд: «Роббен не перешел в МЮ из-за запаха на тренировочной базе»

вчера, 21:13

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что экс-вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен отказался переходить в стан «красных дьяволов»:

Роббен был великолепным игроком. Мы должны были подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он был на нашей тренировочной базе. Арьен прогулялся по ней, однако ему не понравился запах. Затем он оказался в «Челси». Не мог в это поверить. Он бы великолепно нам подошел.

Все знали, что он смещается с фланга и подрабатывает мяч под левую ногу, но никто не мог справиться с этим. Такое ощущение, будто он говорил: «Я ворвусь с мячом под левой ногой, но вы меня не остановите». И его не останавливали.

Ранее Фердинанд посоветовал МЮ подписать защитника «Бирмингема» Джуда Беллингхэма

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дибала рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Сегодня, 09:34 ФотоКомментарии1
Джовинко мог вернуться в чемпионат Италии
Сегодня, 09:26 Комментарии0
Серия А может возобновиться в июле или августе
Сегодня, 09:10 Комментарии0
Отец Холанда: «Неизвестно, получилось бы у Эрлинга в других клубах или нет»
Сегодня, 08:08 Комментарии1
Азар: «Мы не знаем, когда и возобновится ли вообще Ла Лига»
Сегодня, 07:35 Комментарии2
Д. Манчини: «Я учусь у Смоллинга»
Сегодня, 06:50 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответил NGYRZ
сегодня в 08:58
Для меня это более харизматичные игроки. А Роббен в силу травм не до конца раскрыл свой огромный потенциал.
NGYRZ
NGYRZ ответил Baggio R.
сегодня в 08:09
А как же Гуллит, Ван Бастен или Бергкамп?
Ну Беркамп и Беркамп, был классный техничный нападающий и не более.
Гулит в основном феерил в конце 80-х, а далее
Ну с Ван Бастеном еще может поспорить, но тот был нападающим, а этот полузащитником.

Кстати, Арьен в 2014 году стал спортсменом года в Нидерландах, последний раз подобную награду вручали Руду Гуллиту, который стал лучшим в 1987. Ни ван Бартен, ни Беркамп этого не удостаивались.
NGYRZ
NGYRZ ответил Альфамен
сегодня в 07:51
Арьен лучший голландский игрок последних 30 лет.- Ну это очень спорное утверждение...
Учитывая его травмы и чего он достиг играя в футбол, очень даже НЕ спорное утверждение!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:08
Жаль конечно, но и без него все нормально сложилось
Karkaz
Karkaz
сегодня в 05:22
Все равно его бы продали из за травм
Baggio R.
Baggio R. ответил NGYRZ
вчера в 23:11
А как же Гуллит, Ван Бастен или Бергкамп?
Альфамен
Альфамен ответил NGYRZ
вчера в 21:46
Арьен лучший голландский игрок последних 30 лет.-
Ну это очень спорное утверждение...
minai
minai
вчера в 21:42
А откуда вонища ?
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 21:22
Этого голландского гения футбола очень не хватает сейчас!
Смотреть на его игру было одно удовольствие.

Арьен лучший голландский игрок последних 30 лет.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:16
Там просто в платьях бегают)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100