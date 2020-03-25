Фердинанд: «Роббен не перешел в МЮ из-за запаха на тренировочной базе»

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд заявил, что экс-вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен отказался переходить в стан «красных дьяволов»:
Роббен был великолепным игроком. Мы должны были подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он был на нашей тренировочной базе. Арьен прогулялся по ней, однако ему не понравился запах. Затем он оказался в «Челси». Не мог в это поверить. Он бы великолепно нам подошел.
Все знали, что он смещается с фланга и подрабатывает мяч под левую ногу, но никто не мог справиться с этим. Такое ощущение, будто он говорил: «Я ворвусь с мячом под левой ногой, но вы меня не остановите». И его не останавливали.
Ранее Фердинанд посоветовал МЮ подписать защитника «Бирмингема» Джуда Беллингхэма.
Гулит в основном феерил в конце 80-х, а далее
Ну с Ван Бастеном еще может поспорить, но тот был нападающим, а этот полузащитником.
Кстати, Арьен в 2014 году стал спортсменом года в Нидерландах, последний раз подобную награду вручали Руду Гуллиту, который стал лучшим в 1987. Ни ван Бартен, ни Беркамп этого не удостаивались.
Гулит в основном феерил в конце 80-х, а далее
Ну с Ван Бастеном еще может поспорить, но тот был нападающим, а этот полузащитником.
Кстати, Арьен в 2014 году стал спортсменом года в Нидерландах, последний раз подобную награду вручали Руду Гуллиту, который стал лучшим в 1987. Ни ван Бартен, ни Беркамп этого не удостаивались.
Ну это очень спорное утверждение...
Ну это очень спорное утверждение...
Смотреть на его игру было одно удовольствие.
Арьен лучший голландский игрок последних 30 лет.
Смотреть на его игру было одно удовольствие.
Арьен лучший голландский игрок последних 30 лет.