«Ман Сити» обещает выплатить 1000 сотрудникам зарплату до конца сезона

По информации британских СМИ , руководство «Манчестер Сити» пообещало выплатить зарплату до конца сезона 1000 сотрудников, которые пострадали от приостановки сезона из-за угрозы распространения коронавируса.

Работники, трудящиеся в дни матчей «Манчестер Сити», играют жизненно важную роль для поддержки деятельности клуба в течение всего сезона, и мы признаем, что это время является и будет оставаться неопределенным для всех них.



Мы надеемся, что эти доходы обеспечат определенный уровень финансовой стабильности в ближайшие недели, и мы с нетерпением ждем возвращения сотрудников в клуб, когда сезон возобновится.