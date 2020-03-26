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«Ман Сити» обещает выплатить 1000 сотрудникам зарплату до конца сезона

сегодня, 08:56

По информации британских СМИ, руководство «Манчестер Сити» пообещало выплатить зарплату до конца сезона 1000 сотрудников, которые пострадали от приостановки сезона из-за угрозы распространения коронавируса.

Работники, трудящиеся в дни матчей «Манчестер Сити», играют жизненно важную роль для поддержки деятельности клуба в течение всего сезона, и мы признаем, что это время является и будет оставаться неопределенным для всех них.

Мы надеемся, что эти доходы обеспечат определенный уровень финансовой стабильности в ближайшие недели, и мы с нетерпением ждем возвращения сотрудников в клуб, когда сезон возобновится.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

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