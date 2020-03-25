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Серия А может быть расширена до 22 клубов

сегодня, 17:55

Клубы Серии А предложили расширить лигу на следующие два сезона.

Предполагается, что никто не вылетит, а добавятся 2 клуба. Таким образом, в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 в Серии А будут выступать 22 команды. По 4 клуба будут вылетать на протяжении этих двух лет.

Сообщается, что такая мера может быть применена и для более низших дивизионов. Напомним, что на данный момент в Серии В первые два места занимают «Беневенто» и «Кротоне».

Ранее стало известно, что итальянские клубы могут потерять до 700 млн евро из-за коронавируса.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:48
Трудно, очень трудно...
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 18:42
И так сколько команд, которые просто дарят очки кабинетным полосатикам)). Чего уж там давайте всю серию Б перетащите.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:28
О странных вещах думают в Италии.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:25
Не справедливо.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 18:04
И расписание будет тесное как у АПЛ. Для богатых клубов с широкой лавкой это не проблема, но разрыв между топами и серединой таблицы станет еще больше.
wingback
wingback
сегодня в 17:56
Кто выживет - всех в одну лигу и упакуют...
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