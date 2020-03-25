Серия А может быть расширена до 22 клубов

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сегодня, 17:55

Клубы Серии А предложили расширить лигу на следующие два сезона.

Предполагается, что никто не вылетит, а добавятся 2 клуба. Таким образом, в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 в Серии А будут выступать 22 команды. По 4 клуба будут вылетать на протяжении этих двух лет.

Сообщается, что такая мера может быть применена и для более низших дивизионов. Напомним, что на данный момент в Серии В первые два места занимают «Беневенто» и «Кротоне».

Ранее стало известно, что итальянские клубы могут потерять до 700 млн евро из-за коронавируса.