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Опубликованы финансовые отчеты «Наполи»

вчера, 13:10

La Gazzetta dello Sport опубликовала некоторые пункты по финансовому отчету «Наполи» за прошедший финансовый год.

Доходы клуба составили 216.6 млн евро. Прирост капитала — 83.2 млн евро. Чистый доход +29.2 млн евро (-6.4 млн в 2017/2018 гг.). Чистая кредиторская задолженность — 74.2 млн евро. Доходы от телевизионных прав — 144.7 млн (3-е место в Серии А). Выручка от продаж — 42.4 млн (5-е место в Серии А). Доходы стадиона — 15.9 млн евро (5-е место в Серии А).

Недавно президент «Наполи» призвал штрафовать аутсайдеров Серии А.

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ДСА
ДСА
вчера в 13:50
Короновирус все доходы съест.
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