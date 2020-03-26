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Игроки берлинского «Униона» отказались от зарплаты

сегодня, 01:17

Футболисты берлинского «Униона» отказались от своих зарплат на время приостановки чемпионата Германии из-за пандемии коронавируса. Об этом было объявлено на официальном сайте клуба.

Также сообщается, что будет сокращена зарплата руководителей и других работников «Униона». 

Ситуацию прокомментировал президент клуба Дирк Цинглер.

Мы столкнулись с исключительными обстоятельствами. Главная цель нашего клуба — футбол. Если его не станет, это затронет суть нашего существования. В последние месяцы руководство, сотрудники, команда и остальной персонал усердно работали, чтобы обеспечить успешное выступление клуба в Бундеслиге. Теперь они отказываются от большого количества денег, чтобы вместе преодолеть этот кризис. От имени всего руководства я хотел бы поблагодарить всех за поддержку.

Ранее стало известно о том, что 4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим командам Германии.

Коронавирус и футбол

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max74
max74
сегодня в 06:38
Орднунг
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 05:38
Молодцы
ДСА
ДСА
сегодня в 04:42
Не самый бедный клуб значит.
beefs
beefs
сегодня в 01:26
Круто...
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