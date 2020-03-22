От здоровья – к деньгам

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сегодня, 11:03

Тема коронавируса изрядно всем надоела, однако с каждой неделей она обретает новые краски. «Соккер.ру» — о страхах клубов и лиг.

Довольно любопытно наблюдать за тем, как футбольный мир переживает нечто доселе невиданное. Пандемия коронавируса раскрывает все новые и новые темы, опыта ни у кого в этом деле нет, поэтому все шарахаются из стороны в сторону как сардины, повинуясь некоему неписанному стадному инстинкту. Когда совсем недавно все матчи отменялись, переносились, когда сворачивался один чемпионат за другим, все говорили о важности здоровья и безопасности болельщиков, футболистов, сотрудников клубов.

Благородные цели, похожие друг на друга, заявления из разных лиг, от разных клубов. Если взглянуть сейчас на превалирующие темы в комментариях по ситуации, то речь все больше идет об экономике. Все больше приходит осознание того, что финансовый удар по клубам и лигам, по всему мировому футболу будет колоссальным. Кто-то, возможно, этому даже обрадуется, потому что футбольный бизнес в последние годы бил рекорд за рекордом, достигая каких-то фантастических оборотов, которые выглядели как огромный финансовый пузырь.

Во времена ненастья о развлечениях думают меньше всего. Поэтому все спонсоры притаились, все компании и финансовые структуры готовятся считать убытки, а некоторые – становиться банкротами. Никто не знает, сколько это все продлится, и как нужно готовиться с точки зрения финансовой организации уже сейчас. Очень модными стали пожертвования от футбольного мира на борьбу с коронавирусом.

Футболисты и владельцы клубов помогают разными способами: от прямых пожертвований властям и медицинским организациям крупных сумм до предоставления каких-то своих площадей для больных, например, владеющий отелями Гари Невилл предложил размещать некоторых больных в своей гостинице, чтобы спасти от перегрузки госпитали. Есть и какие-то индивидуальные варианты, каждый помогает как может. Например, бельгийский «Зюльте-Варегем» воспользовался тем, что у него в спонсорах – медицинская и логистическая компании. Он договорился о том, чтобы они организовали скорую доставку в Бельгию пяти миллионов медицинских масок. Все подключили свои связи и возможности.

Но вполне вероятно, что скоро придет осознание того, что самим клубам нужна финансовая помощь. Первой ласточкой стал шотландский «Хартс». Он почти сразу, как только все заварилось, предложил своим сотрудникам и игрокам урезать зарплату вдвое с первого апреля – предвидя тяжелое финансовое положение. Коронавирус в целом наносит большой удар по мировой экономике, а когда в футболе ничего не происходит, возникает вопрос о пополнении клубных бюджетов – откуда ему взяться?

Продажи билетов и телетрансляций упали в ноль, спонсоры тоже не очень понимают, за что им платить – их бренд ведь нигде не «выставляется», многие клубы даже не тренируются. А спонсор платит как раз за публичность, за привязку бренда к клубу, за демонстрацию его. В условиях, когда и основной бизнес-то может быть под ударом, платить баснословные спонсорские клубам за «просто так» вряд ли кто-то хочет. Поэтому нас, а точнее клубы, скорее всего, ждет немало неизведанного опыта юридических и экономических разборок. Например, в Германии уже развернулась полемика. Директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не считает хорошей идею централизованной финансовой помощи клубам в связи с пандемией:

Я не очень поддерживаю это. Потому что не очень здорово, чтобы клубы, которые работали хорошо, помогали тем, кто в последние годы работал плохо. Это бизнес. Спросите себя, что означает слово «конкуренция». Если бы мы все всегда были равны, то не было бы смысла в соревнованиях. Нужно ли как-то вознаграждать клубы, которые плохо поработали?

При этом Ватцке сомневается, что вообще в 2020 году клубы смогут проводить матчи со зрителями, то есть он вполне допускает весьма глубокие затяжные последствия, заявляя, что футбол после этого закрытия может стать совсем другим и измениться так, что «страшно подумать». С Ватцке многие не согласились в Бундеслиге относительно финансовой поддержки.

«Я не знаю, что с ним случилось. Это было неподходящее время для такого неуместного заявления», — сказал спортивный директор «Фортуны» Томас Роттгерманн.

«Настал час солидарности», — считает владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп. «Сильные помогают слабым. Я хотел бы, чтобы солидарность со здравым смыслом посетила всех главных героев Бундеслиги».

Пока в Германии обсуждается вопрос необходимости финансовой помощи, в Англии, кажется, эта тема не вызывает особых споров. Там понимают, что прожорливые клубы АПЛ , имеющие колоссальные контракты, несут невероятные потери с каждым пропущенным туром. Поэтому было обещано, что на «поддержание штанов» будет выделено 50 миллионов фунтов.

В частности, клубы АПЛ получат 20 миллионов фунтов на облегчение существования. Однако это не благотворительность. Придумана интересная схема, по которой эти выплаты станут беспроцентными кредитами или окажутся авансом за будущие отчисления с продажи прав на телетрансляции. Вполне разумное решение, учитывая богатые контракты лиги с бродкастерами.

К тому же некоторые клубы начинают договариваться с футболистами о сокращении зарплат на время. Куда сложнее (как обычно) дела обстоят в Италии, где клубы пытаются договориться о переносе мартовской зарплаты и сокращении зарплат на 30 процентов, если все совсем будет плохо с возобновлением чемпионата. Некоторые команды возобновляют тренировки, чтобы хоть как-то смягчить удар от возможных претензий спонсоров – те могут просто отказаться от части контракта, если команды просто будут сидеть по домам, даже не тренируясь. Безусловно, против всех этих ограничений выступает профсоюз футболистов, который в Италии крайне силен.

Сложную схему пытаются продумать во Франции. Профсоюз там предложил временно освободить от контрактов игроков на весенний период бездействия, то есть фактически дать им летний отпуск весной, без переходов, разумеется. Это чисто формально объяснило бы сокращение трат. Некоторые клубы не стали дожидаться общего решения и перешли в формат «частичной занятости». Это позволяет «Лиону», «Марселю» и «Амьену» платить 84 процента от зарплаты игрокам. А боссы «Марселя» еще демонстративно и себе зарплату урезали. А вот в «Барселоне» отказались от идеи официального введения частичной занятости. Там хотят договориться с футболистами индивидуально о снижении зарплаты на время. Похожие переговоры должны будут провести все клубы Ла Лиги, поскольку там они в большей степени самостоятельно привыкли решать свои проблемы.

В интересное время живем, во время потрясений, с которыми каждый справляется, не основываясь на несуществующем опыте, а пытаясь всеми силами удержаться на плаву.