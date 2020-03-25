4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам

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вчера, 21:23

«Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» окажут финансовую помощь другим клубам Германии.

Эти клубы собираются выделить 20 млн евро другим командам, которые нуждаются в деньгах в условиях падения доходов во время пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что эти клубы получат по 12,5 млн евро за телевизионные права за выступление в Лиге чемпионов. Однако команды отказались от этих выплат в пользу более нуждающихся в них.

Также «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят по 7,5 млн евро из собственных средств. Руководство Бундеслиги решит, какой клуб должен получить эту помощь.

Ранее стало известно, что минимум 13 профессиональных команд в Германии могут потерять титульного спонсора из-за COVID-19.

Коронавирус и футбол