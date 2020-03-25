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4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам

вчера, 21:23

«Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» окажут финансовую помощь другим клубам Германии.

Эти клубы собираются выделить 20 млн евро другим командам, которые нуждаются в деньгах в условиях падения доходов во время пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что эти клубы получат по 12,5 млн евро за телевизионные права за выступление в Лиге чемпионов. Однако команды отказались от этих выплат в пользу более нуждающихся в них. 

Также «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят по 7,5 млн евро из собственных средств. Руководство Бундеслиги решит, какой клуб должен получить эту помощь.

Ранее стало известно, что минимум 13 профессиональных команд в Германии могут потерять титульного спонсора из-за COVID-19.

Коронавирус и футбол

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 10:08
Немцы умеют жить.
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 05:52
Лейпциг без году неделя в Бундеслиге, ничего пока не завоевал - и уже топ? Или автор определяет "топовость" по размеру клубного бюджета? Ну тогда и Хоффенхайм - топ.
Альфамен
Альфамен
вчера в 21:44
Уважуха топ клубам Европы,нашим богатеям почему-то такие мысли в голову не приходят.....
Mikki
Mikki
вчера в 21:33
Теперь есть и Беларусь)
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:31
Молодцы!
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