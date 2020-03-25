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Итальянские клубы могут потерять до 700 млн евро из-за коронавируса

сегодня, 11:06

Il Mattino сообщает, что итальянские клубы в общей сложности могут потерять около 700 млн евро из-за пандемии коронавируса. 

Такой прогноз может реализоваться, если клубы не смогут завершить нынешний сезон. Если же клубы доиграют чемпионаты, то ущерб будет составлять 160-170 млн евро.

Итальянские команды разрабатывают план, согласно которому все сотрудники и футболисты будут получать на 15-30% меньше заработной платы. Таким образом, клубы смогли бы амортизировать финансовые убытки из-за эпидемии. 

Ранее стало известно, что руководители клубов Серии А провели видеоконференцию.

Коронавирус и футбол

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:58
Хрен с ним с баблом лишь бы здоровье было а бабки можно заработать.
cska minus
cska minus ответил dimagas2
сегодня в 13:17
Истеричке португальской пора за новым вызовом в США ехать. А то в Италии ему ничего не светит
max74
max74
сегодня в 12:37
Китайцы или Трамп возместят
dimagas2
dimagas2 ответил cska minus
сегодня в 12:25
Скоро крысы побегут с Ювентуса. Первый отчалит португальский гастролер.
Ну так и гному пора контракт продлевать.Как раз 2 раза в год ,по традиции)))
VIPded
VIPded
сегодня в 11:39
Наконец-то футболёрам аппетиты подрежут...)))
cska minus
cska minus
сегодня в 11:21
Скоро крысы побегут с Ювентуса.
Первый отчалит португальский гастролер.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:15
Значит будут доигрывать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:08
а сколько судьи потеряют? или юве все равно продолжит им платить?)
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