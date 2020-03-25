Итальянские клубы могут потерять до 700 млн евро из-за коронавируса

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сегодня, 11:06

Il Mattino сообщает, что итальянские клубы в общей сложности могут потерять около 700 млн евро из-за пандемии коронавируса.

Такой прогноз может реализоваться, если клубы не смогут завершить нынешний сезон. Если же клубы доиграют чемпионаты, то ущерб будет составлять 160-170 млн евро.

Итальянские команды разрабатывают план, согласно которому все сотрудники и футболисты будут получать на 15-30% меньше заработной платы. Таким образом, клубы смогли бы амортизировать финансовые убытки из-за эпидемии.

Ранее стало известно, что руководители клубов Серии А провели видеоконференцию.

Коронавирус и футбол