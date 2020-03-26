«Слуцк» объявил о сложностях с финансированием клуба

Белорусский клуб «Слуцк» в социальной сети ВКонтакте опубликовал обращение к предприятиям с просьбой финансирования клуба:

Футбол в Слуцке должен жить! Спортивный футбольный клуб «Слуцк», в состав которого входит основная команда, играющая в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу; дублирующий состав ФК «Слуцк», выступающий в первенстве дублирующих команд высшей лиги; детско-юношеская спортивная школа «Слуцк» по футболу, включающая в себя 12 групп (250 мальчишек) предлагает предприятиям, организациям, учреждениям, предпринимателям Слуцкого района, Минской области и республики сотрудничество в сфере рекламы.

Деятельность клуба освещается в средствах массовой информации, в социальных сетях, на телевидении. Матчи с участием основной команды транслируется телевидением на территории нашей страны, Российской Федерации и Украины, а также на интернет-ресурсах по всему миру. Команды нашей футбольной школы принимают участие и в международных соревнованиях. Использование возможностей нашего клуба внесёт заметный вклад в формирование, продвижение и укрепление вашего бренда.

Размещение вашей рекламы на игровой форме наших команд сделают брэнд узнаваемым не только в нашем регионе, но и в других городах Беларуси и за рубежом, где будут проходить матчи с нашим участием. Участие в социальной программе клуба внесет полезный вклад в решение социальных проблем региона, повысив имидж компании.

Мы готовы рассмотреть как комплексное сотрудничество, так и простое размещение информации на рекламных щитах и других имеющихся носителях, дополнительные опции и возможности для каждого бюджета.

Надеемся, что наше предложение заинтересует вас, поэтому рассчитываем на тесное и взаимовыгодное сотрудничество.

Сейчас наш клуб оказался в непростой финансовой ситуации и его существование находится под угрозой: город может лишиться команды высшей лиги, 250 мальчишек не смогут заниматься футболом, прекрасная инфраструктура может быть невостребованной, а футбольные поля придут в негодность. Дело многих лет труда сотен людей может погибнуть.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой об оказании помощи клубу.

Будем рады сотрудничеству.