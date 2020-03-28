Кичин: «Русские более устойчивы к коронавирусу, чем европейцы»

Защитник «Торпедо» прокомментировал эпидемию коронавируса.

Не кажется ли, что размер беды в России преувеличен? Насчет преувеличения не знаю. Но разница с Европой все-таки есть. Там люди не знают, как остановить эпидемию, а русские – наверное, более крепкий и здоровый народ, устойчивый к таким заразам. Это позволяет рассчитывать на лучшее. В любом случае, остановка чемпионата – это очень плохо. Всем хочется заниматься любимым делом. В том числе нам, футболистам.

После принятых властями мер рассчитывать на 10 апреля смысла нет. Скорее, надо действительно говорить о мае. При этом мне не кажется, что из-за этого коронавируса надо впадать в крайности. От простого гриппа каждый год тоже умирает огромное количество людей. Если все сейчас будут соблюдать меры предосторожности, проблема решится довольно быстро.

Какие меры предприняты в «Торпедо»? Стандартные. Стараемся чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Носим маски. Тренировки у нас индивидуальные. Массовые мероприятия не посещаем – чтобы обезопасить себя и свои семьи от заражения.

Чем, помимо тренировок и общения с близкими, занимаюсь на карантине? Читаю книги. Смотрю разные обучающие курсы. К примеру, о недвижимости – эта тема меня давно интересует. Не спрашивал ребят, но думаю, в «Торпедо» найдутся любители сериалов и кино.

Закупился ли гречкой и туалетной бумагой? Зачем? В магазине возле дома, буквально в минуте ходьбы, сейчас есть все: и гречка, и туалетная бумага, и влажные салфетки. Не знаю, что творится в головах у тех, кто бежит сметать полки. Может, стадный инстинкт срабатывает? Никакого дефицита в Москве и в помине нет.