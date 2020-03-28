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Кичин: «Русские более устойчивы к коронавирусу, чем европейцы»

сегодня, 11:39

Защитник «Торпедо» Валерий Кичин прокомментировал эпидемию коронавируса.

Не кажется ли, что размер беды в России преувеличен? Насчет преувеличения не знаю. Но разница с Европой все-таки есть. Там люди не знают, как остановить эпидемию, а русские – наверное, более крепкий и здоровый народ, устойчивый к таким заразам. Это позволяет рассчитывать на лучшее. В любом случае, остановка чемпионата – это очень плохо. Всем хочется заниматься любимым делом. В том числе нам, футболистам.

После принятых властями мер рассчитывать на 10 апреля смысла нет. Скорее, надо действительно говорить о мае. При этом мне не кажется, что из-за этого коронавируса надо впадать в крайности. От простого гриппа каждый год тоже умирает огромное количество людей. Если все сейчас будут соблюдать меры предосторожности, проблема решится довольно быстро.

Какие меры предприняты в «Торпедо»? Стандартные. Стараемся чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Носим маски. Тренировки у нас индивидуальные. Массовые мероприятия не посещаем – чтобы обезопасить себя и свои семьи от заражения.

Чем, помимо тренировок и общения с близкими, занимаюсь на карантине? Читаю книги. Смотрю разные обучающие курсы. К примеру, о недвижимости – эта тема меня давно интересует. Не спрашивал ребят, но думаю, в «Торпедо» найдутся любители сериалов и кино.

Закупился ли гречкой и туалетной бумагой? Зачем? В магазине возле дома, буквально в минуте ходьбы, сейчас есть все: и гречка, и туалетная бумага, и влажные салфетки. Не знаю, что творится в головах у тех, кто бежит сметать полки. Может, стадный инстинкт срабатывает? Никакого дефицита в Москве и в помине нет.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Leha-ha50
сегодня в 15:34
Кичин: «Русские более устойчивы к коронавирусу, чем европейцы» ??????????????????????????????????????????????????????????? На чем основано данное заявление - непонятно???
На водке.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:32
Потому,что русским властям наплевать сколько русских умрут,как во время войны,народ превратили в пушечное мясо а немцы берегли и погибли в три раза меньше.И так разными путями до миллиона сокращают население а Кичин хвастается и тут ему верят,как поверили лжепандемии.Стадное чувство.
мангo
мангo ответил PATRIOT1965
сегодня в 15:20
Хотите узнать какие европейцы? Очень слабые в кризисных ситуациях,так как с рождения привыкшие к спокойной,сытой жизни.Даже это заметно по ходьбе людей в городе,передвигаются спокойно,медленно,а наши как будто бегут).Бросьте обычную петарду в толпу))) и увидете все,а лучше не надо,инфаркты схватят.)))))
аха)) только они кризисы преодолевают, а тут в кризисе 30 лет живут )
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:10
Фигню рассказывает а все локаторы раскрыли и слушают.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:09
Не возможно не согласится с ним! У русского народа свои народные методы вакцинации, которые чужды Европе)
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 14:58, ред.
"19 ноября 2019, 09:05

Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области

Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской и Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске"

за месяц до того, как обычный человек узнал слово "коронавирус"
dino-hsv
dino-hsv ответил L.Hamilton
сегодня в 14:56
Жить в панике - это самое страшное. Кто это затеял, тот давно наварился на всём. Информационная война, не более.
всегда ржу, когда кто-то говорит про какой-то "навар".
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 14:50
Не русские,а россияне.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:49
Издревле водка и чеснок отгоняли от нас далеко всякую заразу и чертей! Так что наполним стаканы, друзья, всё равно на работу не идти.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 14:44
Ну посмотрим,наша страна это не сплоченные китайцы а раздолбаи,все только начинается
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:39
Кичин: «Русские более устойчивы к коронавирусу, чем европейцы»
???????????????????????????????????????????????????????????
На чем основано данное заявление - непонятно???
Baggio R.
Baggio R. ответил SuperGobb
сегодня в 14:37
Династия Романовых
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 14:36
Все правильно говорит. Я считаю, что в апреле европейцам - надо выходить из отпуска.
морозз
морозз
сегодня в 14:17
Европа уже давно отказалась от прививок в детском возрасте от всевозможных вирусных инфекций...походу это и является причиной большого количества смертей! Но это моё мнение и как оно будет дальше знает только Всевышний!
мангo
мангo
сегодня в 14:15
а белоруссы тогда вообще сверх человеки)) Отсутствие тестов на вирус, еще не говорит что им не болеют и это с общей границей с Китаем в 4209 км
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:07
Вирус только зашел в Россию
SuperGobb
SuperGobb ответил Baggio R.
сегодня в 14:06
На уровне династической власти (можно сказать княжеском) ещё как практиковался
Приведи примеры.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:47
В Италии и Испании эпидимологическая служба оказывается была раздербаненная.
Baggio R.
Baggio R. ответил SuperGobb
сегодня в 13:44
На уровне династической власти (можно сказать княжеском) ещё как практиковался
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Serg_Diamond
сегодня в 13:44
В Европе не пьют,да?)Да брось,заливают.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:42
Хотите узнать какие европейцы? Очень слабые в кризисных ситуациях,так как с рождения привыкшие к спокойной,сытой жизни.Даже это заметно по ходьбе людей в городе,передвигаются спокойно,медленно,а наши как будто бегут).Бросьте обычную петарду в толпу))) и увидете все,а лучше не надо,инфаркты схватят.)))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:38
Короновирус не любит проспиртованные организмы
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:32
Так точно.Это наша беда,-разгильдяйство и безответственность.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 13:13
Если бы не этот чертов вирус, сегодня бы играли со шведами...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:04
Во-первых, мы не знаем реальной статистики. Во-вторых, мы пофигисты и раздолбаи. У нас до сих пор шастают и по улицам и по магазинам и стар и млад. Дети разносят вирус, сами не болея, а старики помирают и от вируса , и от других болячек. Дисциплина только поможет, а поскольку с ней проблема, то мне кажется, что все еще впереди. И в мае будет не до футбола.
Сегодня первый день не пошел на работу, сижу дома. Смотрю в окна со своего 10 этажа на оживленный до недавних пор перекресток: он практически безлюден, трамваи проезжают пустые. Так что похоже, что-то в головах людей меняется...
SuperGobb
SuperGobb ответил sihafazatron
сегодня в 13:02
Это только начало, а вот что будет дальше?
Всё будет хорошо
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 13:01
Всё просто. У европейцев сотни лет практиковался инцест. На Руси такого содома не было. Отсюда и беды на генетическом уровне.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leningrad 84
сегодня в 12:59
Заголовок у Е.Петрова некорректный: слово "европейцы" Кичин не произносил и, к тому же, пропущено ключевое слово "наверно"... Хотя конечно лучше бы торпедовец рассуждал о своих родных киргизах...
Во-первых, мы не знаем реальной статистики. Во-вторых, мы пофигисты и раздолбаи. У нас до сих пор шастают и по улицам и по магазинам и стар и млад. Дети разносят вирус, сами не болея, а старики помирают и от вируса , и от других болячек. Дисциплина только поможет, а поскольку с ней проблема, то мне кажется, что все еще впереди. И в мае будет не до футбола.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 12:50
Заголовок у Е.Петрова некорректный:
слово "европейцы" Кичин не произносил и, к тому же, пропущено ключевое слово "наверно"...
Хотя конечно лучше бы торпедовец рассуждал о своих родных киргизах...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:34
Куда же русский без гречки и стакана ?
А вот туалетная бумага это происки империалистов, без нее мы конечно сильнее , опять же газеты бесплатные всегда в ящиках !
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