Кичин: «Русские более устойчивы к коронавирусу, чем европейцы»

Защитник «Торпедо» Валерий Кичин прокомментировал эпидемию коронавируса.
Не кажется ли, что размер беды в России преувеличен? Насчет преувеличения не знаю. Но разница с Европой все-таки есть. Там люди не знают, как остановить эпидемию, а русские – наверное, более крепкий и здоровый народ, устойчивый к таким заразам. Это позволяет рассчитывать на лучшее. В любом случае, остановка чемпионата – это очень плохо. Всем хочется заниматься любимым делом. В том числе нам, футболистам.
После принятых властями мер рассчитывать на 10 апреля смысла нет. Скорее, надо действительно говорить о мае. При этом мне не кажется, что из-за этого коронавируса надо впадать в крайности. От простого гриппа каждый год тоже умирает огромное количество людей. Если все сейчас будут соблюдать меры предосторожности, проблема решится довольно быстро.
Какие меры предприняты в «Торпедо»? Стандартные. Стараемся чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Носим маски. Тренировки у нас индивидуальные. Массовые мероприятия не посещаем – чтобы обезопасить себя и свои семьи от заражения.
Чем, помимо тренировок и общения с близкими, занимаюсь на карантине? Читаю книги. Смотрю разные обучающие курсы. К примеру, о недвижимости – эта тема меня давно интересует. Не спрашивал ребят, но думаю, в «Торпедо» найдутся любители сериалов и кино.
Закупился ли гречкой и туалетной бумагой? Зачем? В магазине возле дома, буквально в минуте ходьбы, сейчас есть все: и гречка, и туалетная бумага, и влажные салфетки. Не знаю, что творится в головах у тех, кто бежит сметать полки. Может, стадный инстинкт срабатывает? Никакого дефицита в Москве и в помине нет.
Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области
Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской и Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске"
за месяц до того, как обычный человек узнал слово "коронавирус"
Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области
Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской и Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске"
за месяц до того, как обычный человек узнал слово "коронавирус"
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На чем основано данное заявление - непонятно???
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На чем основано данное заявление - непонятно???
слово "европейцы" Кичин не произносил и, к тому же, пропущено ключевое слово "наверно"...
Хотя конечно лучше бы торпедовец рассуждал о своих родных киргизах...
слово "европейцы" Кичин не произносил и, к тому же, пропущено ключевое слово "наверно"...
Хотя конечно лучше бы торпедовец рассуждал о своих родных киргизах...
А вот туалетная бумага это происки империалистов, без нее мы конечно сильнее , опять же газеты бесплатные всегда в ящиках !
А вот туалетная бумага это происки империалистов, без нее мы конечно сильнее , опять же газеты бесплатные всегда в ящиках !