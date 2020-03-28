ГлавнаяНовости

«Спартак» присоединился к акции WWF «Час Земли»

вчера, 23:09

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте сообщила, что клуб присоединился к акции Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» погасил огни в «Час Земли».

«Час Земли» — важное международное событие, которое ежегодно проводит WWF в последнюю субботу марта.

В знак неравнодушия к будущему планеты мы затемнили обложки наших соцсетей и выключили освещение на стадионе «Открытие Арена» с 20.30 до 21.30.  А футболисты красно-белых во главе с капитаном Георгием Джикией обратились к болельщикам с призывом сделать наш общий дом лучше.

Сейчас, когда человечество столкнулось с масштабной пандемией, а футбол и другие развлечения ушли в тень, тема здоровья, заботы друг о друге и об окружающей всех нас среде особенно актуальна.

Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений.

 

Недавно «Спартак» провёл тренировку на стадионе, несмотря на пандемию коронавируса.

Все новости
Бакаев поддержал челлендж Джикии и тоже выставил свою футболку на аукцион
Вчера, 18:31 ВидеоКомментарии2
Суарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса
Вчера, 12:20 Комментарии2
Мбаппе пожертвовал крупную сумму на поддержку бездомных
Вчера, 05:49 Комментарии4
Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий Дортмунда
Вчера, 04:09 Комментарии6
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для Мадейры
Вчера, 01:48 Комментарии22
Де Хеа пожертвовал 300 тыс. евро Мадриду на борьбу с коронавирусом
27 марта Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:45
а на тренировки ходят
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100