ГлавнаяНовости

Бакаев поддержал челлендж Джикии и тоже выставил свою футболку на аукцион

сегодня, 18:31

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев принял участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств для лечения ребенка Артёма Рогова:

Я поддерживаю благотворительный челлендж капитана «Спартака», Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артему Рогову, и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона.

Стартовая цена — 5 тысяч рублей. Шаг — 1 тысяча рублей.

Прошу указывать в комментариях реальную сумму, которую вы готовы перевести за футболку. Победителем аукциона и обладателем футболки станет тот, кто обозначит самую большую сумму и перечислит ее по обозначенным ниже реквизитам. Но даже если кто-то перебьет вашу сумму, помогите Артему Рогову! Друзья, у этого славного мальчугана жизнь только начинается… Давайте поможем его семье.

Я понимаю, сейчас непростое время. Но любая посильная помощь бесценна! Вместе мы — сила! Аукцион стартует прямо сейчас и действует до 23:00 сегодняшнего дня. Спасибо за ваши добрые сердца! 

Все новости
Суарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса
Сегодня, 12:20 Комментарии2
Мбаппе пожертвовал крупную сумму на поддержку бездомных
Сегодня, 05:49 Комментарии4
Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий Дортмунда
Сегодня, 04:09 Комментарии6
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для Мадейры
Сегодня, 01:48 Комментарии22
Де Хеа пожертвовал 300 тыс. евро Мадриду на борьбу с коронавирусом
Вчера, 04:37 Комментарии1
ПСЖ продает футболки, выручка с которых пойдет на помощь больницам
26 марта ВидеоКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:13
Благородные ребята, молодцы, спасибо!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100