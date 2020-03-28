Бакаев поддержал челлендж Джикии и тоже выставил свою футболку на аукцион

Полузащитник «Спартака» принял участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств для лечения ребенка Артёма Рогова:

Я поддерживаю благотворительный челлендж капитана «Спартака», Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артему Рогову, и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона.

Стартовая цена — 5 тысяч рублей. Шаг — 1 тысяча рублей.

Прошу указывать в комментариях реальную сумму, которую вы готовы перевести за футболку. Победителем аукциона и обладателем футболки станет тот, кто обозначит самую большую сумму и перечислит ее по обозначенным ниже реквизитам. Но даже если кто-то перебьет вашу сумму, помогите Артему Рогову! Друзья, у этого славного мальчугана жизнь только начинается… Давайте поможем его семье.

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Я понимаю, сейчас непростое время. Но любая посильная помощь бесценна! Вместе мы — сила! Аукцион стартует прямо сейчас и действует до 23:00 сегодняшнего дня. Спасибо за ваши добрые сердца!